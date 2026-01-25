scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'RJD में घुसपैठियों का कब्जा...', बैठक से पहले रोहिणी आचार्य का तीखा हमला, अपनों पर ही बरसीं लालू की बेटी

पटना के होटल मौर्या में आज राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. एक तरफ तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों पर है. वहीं, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर से ही वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ तीखे सवाल उठने लगे हैं.

Advertisement
X
राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक तीखे सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा. (Photo: X/@RohiniAcharya2)
राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक तीखे सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा. (Photo: X/@RohiniAcharya2)

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू यादव के परिवार में शुरू हुई खींचतान एक बार फिर उभर कर सामने आ गई है. अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर पार्टी के वर्तमान नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने 'लालूवाद' की रक्षा और पार्टी (RJD) की मौजूदा 'बदहाली' के लिए जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठाते हुए, फासीवादी ताकतों द्वारा भेजे गए 'घुसपैठियों' का जिक्र किया है. उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है, जब आज पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

रोहिणी आचार्य ने बिना किसी का नाम लिए एक्स पोस्ट में कहा, जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू के द्वारा, हाशिए पर खड़ी आबादी-वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली, खड़ी की गयी पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा.

लालू की विरासत को आगे बढ़ने पर जोर

रोहिणी ने लालू के सामाजिक-आर्थिक न्याय की लड़ाई और राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की बात पर जोर देते हुए कहा, 'जिस किसी को भी लालू के द्वारा सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरवबोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत व  विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल करेगा एवं ऐसे लोगों की संदिग्ध-संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा...

पार्टी की मौजूदा स्थिति पर जताई चिंता

तेजस्वी की बहन ने पार्टी की मौजूदा स्थिति को कड़वी, चिंताजनक एवं दुखद सच्चाई बताते हुए कहा कि आज जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली, जन-जन की पार्टी की असली कमान फासीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों-साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें लालूवाद को तहस-नहस करने के उद्देश्य के साथ भेजा गया है, कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं.

Advertisement

पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल

उन्होंने पार्टी के जिम्मेदार नेतृत्व पर सवाल करते हुए कहा, नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों को सवालों से भागने, सवालों से बचने, जवाब देने से मुंह चुराने, तार्किक-तथ्यात्मक जवाब देने की बजाए भ्रम फैलाने, लालूवाद व पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की बजाए अपने गिरेबान में झांकना होगा और अगर वो चुप्पी साधता है, तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का दोष व आरोप स्वतः ही साबित होता है.

सम्बंधित ख़बरें

car caught fire near overbridge in raksaul
चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान, VIDEO
मेडिकल कॉलेज में भारी बवाल (Photo: Screengrab)
बेतिया GMCH बना रणभूमि, वीडियो बनाने पर युवक और छात्रों के बीच मारपीट
भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के फैसले पर सवाल उठाए हैं. (Photo: ITG)
RJD विधायक भाई वीरेंद्र के बागी तेवर! चुनाव में पार्टी की हार पर तेजस्वी पर उठाए सवाल
चुनाव नतीजों के बाद तेजस्वी यादव का आक्रामक सियासी संदेश (Photo: ITG)
बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी की पहली रैली, बोले- BJP अध्यक्ष भी तो परिवारवाद का हिस्सा
इटावा में कफ सिरप जब्त. (Photo: Representational )
ट्रक में भरकर बिहार भेजी जा रही थी प्रतिबंधित कफ सिरप, पुलिस ने इटावा में किया जब्त... 3 गिरफ्तार

पटना में RJD की अहम बैठक

बता दें कि पटना के होटल मौर्या में रविवार सुबह 11:30 बजे आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी. पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. बैठक की अध्यक्षता खुद लालू प्रसाद यादव करेंगे. होटल मौर्या के हॉल को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सभागार नाम दिया गया है.

बताया जा रहा है कि बैठक में देश की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी 85 सदस्य शामिल होंगे, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या 200 से अधिक होगी. इसमें प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और विधान पार्षद भी भाग लेंगे. उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता लालू प्रसाद करेंगे. 20 से अधिक प्रदेशों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पहले ही पटना पहुंच चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement