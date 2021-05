असमः ग्रेनेड हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से मिले CM हिमंत, परिजनों को 5 लाख देने की घोषणा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा शुक्रवार को हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में मारे गए दो लोगों के परिवारों से मिलने पहुंचे. उन्होंने इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वाना दी. साथ ही मुख्यमंत्री ने परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा भी की. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ब्लास्ट वाली जगह का दौरा भी किया.

दरअसल, असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई स्थित ऑयल टाउनशिप में शुक्रवार को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था. इस हमले में सुरजीत तालुकदार और संजीव सिंह की मौत हो गई. वहीं, कुछ अभी भी घायल बताए जा रहे हैं. शनिवार को सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने सुरजीत और संजीव के परिजनों से मुलाकात की.

Today visited & met family members of late Surajit Talukdar who was killed in a dastardly grenade blast at Tingrai market in Digboi on Friday. Announced Rs 5 lakh one time financial assistant to next of kin of victims Talukdar and Sanjiv Singh. Asked for best treatment to injured pic.twitter.com/B5yNUD03bS