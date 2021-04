लगातार झटकों से थरथरा रहा असम, बुधवार के बाद 21 बार हुआ कंपन, 428 घरों को नुकसान

बीते दिन असम निवासियों के लिए बड़े ही मुश्किल और डराने वाले रहे हैं. बुधवार के दिन आए 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद से असम में लगातार झटके आ रहे हैं. जिसके बाद असम के लोगों की रातें भय में गुजर रही हैं. सोनितपुर जिले के मुख्यालय तेजपुर के आसपास का एरिया इन भूकंप के कंपनों का केंद्र है. बुधवार के दिन तेजपुर सुबह के करीब 7 बजकर, 51 मिनट पर भूकंप से कंपकपा गया था. एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद से लेकर अब तक इस क्षेत्र में 21 बार भूकंप के कंपनों को महसूस किया गया है.

6.4 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सबसे अधिक तीव्रता वाला जो भूकंप रहा है वो 4.6 की तीव्रता वाला रहा है जो सुबह के 1 बजकर 20 मिनट पर महसूस किया गया. इसके बाद बहुत से लोग अपने घरों में से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह की तरफ भागने के लिए मजबूर हुए. इसके अलावा जो कंपन महसूस किए गए वो 2.8, 2.6, 2.9, 2.3, 2.7, 2.7, 2.8, 3.6, 3.3 and 2.8 तीव्रता के रहे. जो क्रमशः 9.38 pm, 0:24 am, 1:10 am, 1:41 am, 1:52 am, 2:38 am, 7:13 am, 1:04 pm, 4:17 pm और 7:14 pm पर महसूस किए गए.

हालांकि इन कंपनों से किसी बड़ी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है. असम राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार पहले भूकंप से लेकर अब तक 12 लोग घायल हुए हैं. हालांकि दो की मौत भी हुई है लेकिन वह भूकंप की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से.

अभी 18 जिलों में भूकंप से हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जा चुका है. मिली जानकारी के अनुसार 428 घरों और 148 पब्लिक-प्राइवेट संस्थानों जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी की बिल्डिंग प्रभावित हुई है. इसके अलावा बस्का जिले में एक तटबंध को भी नुकसान पहुंचा है, नगांव में दो पुलों को. सोनितपुर में असम पावर वितरण कंपनी लिमिटेड की अवसंरचनाओं को सोनितपुर, उदलगुरी और होजई जिले में नुकसान पहुंचा है.