असम: भूकंप के तेज झटके से टूटा वाटरटैंक, कमरे में आ गया सैलाब, वीडियो वायरल

असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में बुधवार सुबह आए भूकंप का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. कई जगह पर दीवारें दरक गई हैं और लोग काफी समय तक घर के बाहर खड़े रहे. इस बीच असम सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर भूकंप से नुकसान की जानकारी दी सकती है. खैर, नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मदद का सिलसिला शुरू है.

बता दें कि बुधवार सुबह असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे. सबसे तेज झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 थी. भूकंप का केंद्र असम का सोनितपुर था. भूकंप के कारण गुवाहाटी शहर की कई इमारतों में दरारें आ गई हैं. इसका आकलन एसडीआरएफ और पुलिस की टीम कर रही है.

See the scene of the Signature apartment in Guwahati after the earthquake . Water tank collapsed pic.twitter.com/6ZIdiL7J9F