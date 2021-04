असम समेत पूर्वोत्तर में भूकंप के तेज झटके, 6.4 रही तीव्रता, कई इमारतों में पड़ी दरार

असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया गया है. 7 बजकर 55 मिनट पर आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 बताई जा रही है और भूकंप का केंद्र बिंदु असम का सोनितपुर बताया जा रहा है. झटका कई मिनट तक महसूस किया गया है. लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं.

भूकंप का प्रभाव असम समेत उत्तर बंगाल में महसूस किया गया है. गुवाहाटी में कई जगह बिजली गुल है. बताया जा रहा है कि भूकंप के लगातार दो झटके महसूस किए गए हैं. पहला झटका 7 बजकर 55 मिनट पर महसूस किया गया. इसके थोड़ी देर बाद दो और झटके महसूस किए गए. असम के कई घरों में दरारें आ गई हैं.

Assam Earthqukake Live Update

8:23 AM: भूकंप के झटके के बाद अब असम से नुकसान की तस्वीरें सामने आने लगी है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दो तस्वीरें शेयर की है, जिससे नुकसान का आकलन किया जा सकता है.



Few early pictures of damage in Guwahati. pic.twitter.com/lTIGwBKIPV