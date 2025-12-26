scorecardresearch
 
अजमेर शरीफ में अरविंद केजरीवाल ने पेश की चादर, अमन-चैन की मांगी दुआ

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स पर चादर पेश की. उन्होंने देश की उन्नति और शांति के लिए दुआ मांगी. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी उर्स के मौके पर अपनी अकीदत की चादर भेज चुके हैं.

अरविंद केजरीवाल ने अजमेर शरीफ के 814वें उर्स में पेश की चादर (Photo-X, @ArvindKejriwal)
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अजमेर शरीफ दरगाह में 814वें सालाना उर्स के मौके पर चादर पेश की. केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने इस पावन अवसर पर देश की तरक्की, अमन-चैन और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की.

केजरीवाल ने लिखा, “हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें सालाना उर्स के मौके पर दरगाह अजमेर शरीफ़ के लिए पवित्र चादर पेश की. इस पावन अवसर पर देश की तरक़्क़ी, अमन-चैन और आपसी भाईचारे के लिए प्रार्थना की.”

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां उर्स इस वर्ष 22 दिसंबर को इस्लामी महीने रजब की शुरुआत के साथ शुरू हुआ है, जो 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा. उर्स के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अजमेर शरीफ दरगाह पहुंच रहे हैं.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी 22 दिसंबर को दरगाह में चादर पेश की गई थी, जिसे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अजमेर शरीफ में चढ़ाई थी. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस पार्टी की ओर से चादर पेश करते हुए गंगा-जमुनी तहजीब, भाईचारे, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को भारत की असली ताकत बताया था.

