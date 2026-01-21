scorecardresearch
 
'तो हिंदू धर्म में लौट आए एआर रहमान...', बंगाल के BJP नेता के भड़काऊ बोल

संगीतकार एआर रहमान के काम न मिलने के बयान के बाद पश्चिम बंगाल से BJP के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह की टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. अर्जुन सिंह ने रहमान से इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में लौटने की बात कही और बॉलीवुड, धर्मांतरण को लेकर कई तीखे दावे किए.

एआर रहमान के 'काम नहीं मिलने' वाले बयान पर विवाद हो रहा है. (File Photo)
एआर रहमान के हालिया बयान के बाद एक नया विवाद सामने आ गया है. एआर रहमान ने हाल में कहा था कि उन्हें अब पहले जैसा काम नहीं मिल रहा है. इसी बयान पर पश्चिम बंगाल से बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने टिप्पणी की, जिसके बाद बहस तेज हो गई. उन्होंने कहा कि एआर रहमान को सनातन में वापस लौट जाना चाहिए.

अर्जुन सिंह ने कहा कि वह एआर रहमान की प्रतिभा का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने धर्म को लेकर विवादित बात कही. उनका दावा है कि रहमान ने फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था. उन्होंने यह भी कहा कि उस समय बॉलीवुड पर कुछ खास लोगों का असर था.

पूर्व सांसद का कहना है कि आज बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा नहीं चल पा रही हैं, जबकि साउथ की फिल्में ज्यादा पसंद की जा रही हैं. उनके मुताबिक, साउथ फिल्मों की कहानी और प्रस्तुति बेहतर है, इसलिए लोग डब की गई फिल्मों को भी देख रहे हैं.

बॉलीवुड ने अपनी जड़ों से दूरी बनाई!

अर्जुन सिंह ने यह भी कहा कि बॉलीवुड ने अपनी जड़ों से दूरी बना ली है, जिसका असर अब दिख रहा है. उन्होंने दावा किया कि कुछ कलाकार आज खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है.

'सनातन धर्म में दोबारा लौट जाएं रहमान'

अपने बयान में अर्जुन सिंह ने एआर रहमान से अपील की कि वह इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में लौट आएं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैलेगा.

यह भी पढ़ें: विवाद के बीच एआर रहमान के बच्चों ने चुप्पी तोड़ी, दोनों बेटियों का मिला साथ, लिखी ये बात

इससे पहले अनूप जलोटा ने भी एआर रहमान के बयान विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने भी कहा कि एआर रहमान को हिंदू धर्म में लौट जाना चाहिए, फिर उन्हें काम मिलने लगेगा.

