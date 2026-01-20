एआर रहमान के सपोर्ट में उतरे इम्तियाज अली, इंडस्ट्री की खोली पोल, बोले- मैंने सांप्रदायिक भेदभाव...

म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान विवादों में हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पिछले 8 साल से उन्हें बॉलीवुड में कम काम मिला है. इसके पीछे की वजह उन्होंने इंडस्ट्री में अचानक से हुए पावर शिफ्ट और कम्यूनल भेदभाव को बताया. रहमान के बयान ने इंटरनेट पर हलचल मचाई. कई सेलेब्स ने म्यूजिक कंपोजर को आड़े हाथों लिया. तो कुछ ऐसे भी हैं जो रहमान के सपोर्ट में उतरे. अब फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने उनका समर्थन किया है.

इम्तियाज ने किया रहमान का सपोर्ट

इम्तियाज और रहमान ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. रहमान ने इम्तियाज अली की कई फिल्मों जैसे रॉकस्टार (2011), हाईवे (2014), तमाशा (2015) और अमर सिंह चमकीला (2024) में म्यूजिक दिया है. फिल्ममेकर का मानना है कि रहमान के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है. इंडिया टुडे संग बातचीत में इम्तियाज ने बताया कि उन्होंने इंडस्ट्री में किसी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव नहीं देखा है.

वो कहते हैं- मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में किसी तरह का कम्यूनल बायस है. मैं लंबे वक्त से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, मैंने तो ये सब कभी नहीं देखा है. एआर रहमान हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियतों में शामिल हैं.

रहमान के बयान पर इम्तियाज ने कहा- मुझे विश्वास नहीं है कि जो भी कमेंट्स बताए जा रहे हैं, वो उन्होंने दिए होंगे. या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें गलत समझा गया है. मैं जानता हूं उन्होंने ठीक वैसा नहीं कहा होगा जैसा समझा जा रहा है. मुझे ऐसा कोई एक भी वाकया याद नहीं जब कोई सांप्रदायिक भेदभाव या दुश्मनी हुई हो.

इम्तियाज के अलावा परेश रावल, वरुण ग्रोवर, चिन्मयी श्रीपदा, राहुल ढोलकिया ने म्यूजिक कंपोजर का सपोर्ट किया है. वहीं जावेद अख्तर, कंगना रनौत ने रहमान के बयान का विरोध किया है. वो रहमान के बयान का समर्थन नहीं करते हैं. कंगना ने तो म्यूजिक कंपोजर को उनकी फिल्म इमरजेंसी को रिजेक्ट करने के लिए खरी खोटी भी सुनाई है.

दूसरी तरफ, रहमान ने ट्रोल होने के बाद अपने बयान पर सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था. वो प्राउड इंडियन हैं. भारत मेरा देश है. रहमान के बच्चों ने भी अपने पिता को सपोर्ट करते हुए पोस्ट लिखा.



