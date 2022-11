UP Pollution Update: जहरीली हवा से सावधान! दिल्ली-NCR में फिर बढ़ेगा प्रदूषण, जानें प्रमुख शहरों का AQI

Delhi-UP-Bihar Pollution: उत्तर भारत में मौसमी बदलाव के साथ-साथ प्रदूषण के स्तर में भी सुधार देखने को मिला है. पिछले दो दिन से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. इसके साथ ही यूपी और बिहार के कई इलाकों में भी हवा हुई है. हालांकि, ये हालात ज्यादा दिन नहीं रहने वाले. दरअसल, तेज हवाओं के चलते प्रदूषण से कुछ राहत मिली थी लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की रफ्तार में कमी के साथ शुक्रवार से एक बार फिर प्रदूषण में बढ़त देखने को मिलेगी. आइये जानते हैं, विभिन्न शहरों का आज का एक्यूआई.

दिल्ली की हवा में सुधार

दिल्ली में आज के प्रदूषण की बात की जाए तो SAFAR के मुताबिक, आज का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 193 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है. वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के 10 इलाकों में हवा की गुणवत्ता 100 से 200 के बीच बनी हुई है. हालांकि, 23 इलाकों में आज भी AQI 200 के पार है और बुराड़ी और शादीपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार बना हुआ है.

