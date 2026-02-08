scorecardresearch
 
'हरियाणा सरकार ने अपराधियों के आगे सरेंडर...', यमुनानगर की घटना का जिक्र कर बोले AAP नेता अनुराग ढांडा

हरियाणा के यमुनानगर में हुई फायरिंग की घटना ने राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को तेज कर दिया है. आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराधी खुलेआम व्यापारियों से फिरौती मांग रहे हैं और सरकार अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है.

AAP ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप. (screengrab: @anuragdhanda)
AAP ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप. (screengrab: @anuragdhanda)

हरियाणा में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और दावा किया कि हरियाणा में अपराधी खुलेआम व्यापारियों से फिरौती मांग रहे हैं. उन्होंने यमुनानगर की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि नायब सिंह सरकार ने पूरे प्रदेश को अपराधियों का खेल का मैदान बना दिया है.

दरअसल, हरियाणा के यमुनानगर में शनिवार को रात करीब 11 बजे दो बदमाशों ने रेलवे रोड के पास स्थित मल्टी स्पेशलिटी वरयाम अस्पताल फायरिंग की. बदमाशों ने अस्पताल के रिसेप्शन इलाके में 13 से 14 राउंड फायरिंग की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. इसी घटना को लेकर AAP नेता ने हरियाणा सरकार की आलोचना की है.

'जगह-जगह मांगी जा रही है फिरौती'

AAP नेता ढांडा ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'नायब सिंह सरकार ने पूरे हरियाणा को अपराधियों का खेल का मैदान बना दिया है. यमुनानगर में अपराधी खुलेआम बेखौफ होकर शहर में गोलियां बरसा रहे हैं, जगह-जगह व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है. हर दिन होती ऐसी वारदातें साफ बता रही हैं कि बीजेपी की नायब सिंह सरकार ने अपराधियों के आगे सरेंडर कर दिया है.'



इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें तीन नकाबपोश व्यक्ति एक इमारत के अंदर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, जो संभवतः कोई कार्यालय प्रतीत हो रहा है. इस के बाद ये लोग फायरिंग करते हुए वहां से निकल जाते हैं.

अपराधी अंदर घुसकर फायरिंग करते हुए दिखते हैं, जिससे साफ लगता है कि यह किसी फिरौती या हमले की घटना का हिस्सा है. ये वीडियो यमुनानगर में हाल की घटनाओं से जुड़ा प्रतीत होता है, जहां व्यापारियों पर हमले की खबरें आई हैं.

---- समाप्त ----
