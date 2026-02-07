आंध्र प्रदेश के पोलावरम में आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग, 70 आदिवासी छात्र बीमार, कई ICU में भर्ती

आंध्र प्रदेश के पोलावरम जिले के देवरापल्ली गांव में स्थित एक आदिवासी बॉयज आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग की गंभीर घटना सामने आई है. यहां हॉस्टल में भोजन करने के बाद करीब 70 आदिवासी छात्र अचानक बीमार पड़ गए. छात्रों को पेट दर्द, उल्टी और कमजोरी की शिकायत होने लगी, जिससे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार, छात्रों ने भोजन रोज़मर्रा की तरह किया था, लेकिन कुछ समय बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचित किया. इसके बाद छात्रों को रखें जाने वाले पास के अस्ताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल सूत्रों ने बताया कि कई छात्रों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें ICU में रखना पड़ा है.

डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की टीम लगातार छात्रों की गंभीर हालत पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही बी. स्मरण राज, जो रामपचोड़वरम आईटीडीए के प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, अस्पताल पहुंचे. उनके साथ स्थानीय विधायक मिरियाला सिरिशा देवी भी अस्पताल पहुंचीं. दोनों ने छात्रों से मुलाकात की और इलाज की स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने मौके पर रहकर मेडिकल टीम को जरूरी निर्देश भी दिए.

जिला प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए फूड पॉइजनिंग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं. हॉस्टल में परोसे गए खाने के सैंपल भी एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं.

मामले की जांच जारी है और प्रशासन की ओर से कहा गया है कि छात्रों का उपचार लगातार किया जा रहा है तथा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

