कोहरा बना जानलेवा! अमरोहा में एक के बाद एक 12 तो जालंधर में भिड़े 6 वाहन... कई जख्मी

घने कोहरे के चलते यूपी के अमरोहा और पंजाब के जालंधर में सड़क हादसा हो गया. अमरोहा में जहां 12 वाहन एक के बाद एक टकरा गए. वहीं जालंधर में भी 6 वाहन आपस में भिड़ गए.

टक्कर के बाद हाइवे पर पलटी कार. (Photo: Screengrab)
उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जिसके चलते घना कोहरा भी पड़ रहा है. इस कोहरे ने एक तरफ से जहां ट्रेनों और बसों की रफ्तार रोक दी है. वहीं दूसरी ओर सड़क हादसों का कारण भी बन रहा है. घने कोहरे के ही चलते अमरोहा जिले में लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग -9 पर भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां कम विजिबिलिटी के दौरान एक दर्जन से अधिक कारें आपस में टकरा गईं. हादसे में 10 लोग घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पंजाब के जालंधर में भी कोहरे के कारण 6 वाहन टकरा गए. 

लखनऊ- दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भिड़े 9 वाहन

पुलिस ने बताया कि लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग -9 पर अमरोहा में हादसा हो गया. जहां घने कोहरे के चलते एक के बाद एक 12 से ज्यादा वाहन टकरा गए. जिसमें 10 लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर गांव शहवाजपुर डोर के पास हुआ. 

जालंधर में टकराए 5 से 6 वाहन

पंजाब में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है. जालंधर शहर में रविवार सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई थी. जिसके कारण फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर कई वाहनों की टक्कर हो गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक-एक करके करीब 5 से 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं. गनीमत यह रही की इस हादसे में किसी जान नहीं गई. लेकिन हादसे में गाड़ियां क्षतिग्रस्त जरूर हुईं.

घटना की सूचना मिलते सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम द्वारा वाहनों को हाईवे से हटाने का काम किया जा रहा है. हादसे का कारण कोहरे में गाड़ी चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाना बताया जा रहा है. वहीं पुलिस ने हादसे के स्पष्ट कारणों की जांच शुरू कर दी है. 

बागपत में दिल्ली -देहरादून कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे पर भी हुआ हादसा

यूपी के बागपत में दिल्ली -देहरादून कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे पर भी कोहरे का कहर देखने को मिला. जहां दर्जनभर गाड़ियां आपस में टकरा गईं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई. हादसे की वजह विजिबिलिटी कम होना बताया जा रहा है. फिलहाल क्रेन की मदद से हाईवे से वाहनों को हटाया जा रहा है. यह हादसा मवीकलां गांव के पास हुआ. 

---- समाप्त ----
