'BJP तमिल भाषा के खिलाफ नहीं...', अमित शाह ने DMK पर झूठे प्रचार का लगाया आरोप

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के पुडुक्कोट्टई में 'तमिलगम थलै निमिरा तमिलिनिन पायनम' यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य की DMK सरकार और कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला. उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से वादा किया कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में NDA सरकार बनेगी. उन्होंने डीएमके पर परिवारवाद का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी तमिल भाषा के खिलाफ नहीं है.

अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में BJP, AIADMK और अन्य सहयोगी दल मिलकर सरकार बनाएंगे और DMK और कांग्रेस को सत्ता से बाहर भेजेंगे. उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में DMK सरकार को हटाना जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की मौजूदा सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और उसने अपने चुनावी वादों में से बहुत कम को ही पूरा किया है.

गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि तमिलनाडु में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा नहीं है. उन्होंने कहा कि DMK सरकार का एकमात्र उद्देश्य उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना है और पूरी राजनीति परिवार को आगे बढ़ाने के इर्द-गिर्द घूम रही है.

तमिलनाडु में एक परिवार का शासन- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि अब तमिलनाडु में एक परिवार के शासन को खत्म करने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उदयनिधि, लेकिन स्टालिन का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा. उन्होंने दोहराया कि 2026 में राज्य में NDA सरकार बनना तय है.

AIADMK से गठबंधन पर क्या बोले अमित शाह?

AIADMK और BJP के रिश्तों पर बोलते हुए अमित शाह ने इसे स्वाभाविक गठबंधन बताया. उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने 1998 में साथ चुनाव लड़ा, इसके बाद 2019 और 2021 में भी गठबंधन में चुनाव लड़ा गया. उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में भले ही दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़े, लेकिन अगर दोनों के वोट एक साथ होते तो 26 संसदीय सीटों पर जीत संभव थी.

तमिल भाषा के खिलाफ नहीं बीजेपी, बोले अमित शाह

तमिल भाषा को लेकर DMK के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि स्टालिन की पार्टी यह झूठा प्रचार कर रही है कि BJP तमिल भाषा के खिलाफ है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार IAS और IPS की परीक्षाएं तमिल भाषा में लिखने की सुविधा शुरू की गई. इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर तमिल भाषा में घोषणाएं भी मोदी सरकार की पहल का हिस्सा हैं.

अमित शाह ने तमिलनाडु के लोगों से अपील की कि वे देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट हों और NDA को समर्थन दें.

