scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'स्वदेशी अपनाने से ही भारत बनेगा आत्मनिर्भर', जोधपुर में बोले अमित शाह

जोधपुर में महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए स्वदेशी और स्वभाषा अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि बच्चों से घर में केवल मातृभाषा में संवाद होना चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों, संस्कृति और इतिहास से जुड़े रहें.

Advertisement
X
गृह मंत्री ने बताया कि भारत कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है. (File Photo: ITG)
गृह मंत्री ने बताया कि भारत कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है. (File Photo: ITG)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 'स्वदेशी' और 'स्वभाषा' को अपनाने पर जोर दिया है. शनिवार को जोधपुर में आयोजित महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन को संबोधित करते हुए शाह ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों का निर्माण और उपयोग करें और घर में बच्चों से बातचीत केवल अपनी मातृभाषा में करें.

अमित शाह ने कहा कि भाषा किसी भी समाज, संस्कृति और धर्म को जीवित रखने की सबसे बड़ी शक्ति होती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए किसी भी भाषा को सीखना या बोलना गलत नहीं है, लेकिन घर के भीतर बच्चों से संवाद हिंदी या स्थानीय मातृभाषा में ही होना चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों, इतिहास और संस्कृति से जुड़े रह सकें. उन्होंने कहा कि मातृभाषा के जरिए ही बच्चों में अपने राज्य और समाज के प्रति स्वाभाविक जुड़ाव पैदा होता है.

यह भी पढ़ें: अमित शाह के दफ्तर के बाहर भारी हंगामा, TMC सांसदों को पुलिस ने घसीटकर हटाया

सम्बंधित ख़बरें

Amit Shah inaugurates IED data management system and explains its working
अमित शाह ने किया IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन, ऐसे करेगा काम
mamata banerjee abhishek banerjee
एक्शन मोड में ममता बनर्जी... पश्चिम बंगाल सरकार के सामने केजरीवाल वाले चैलेंज
ममता बनर्जी के चुनावी रणनीति से जुड़े दफ्तर में ईडी रेड
क्या है इन ग्रीन फाइलों में? ED रेड के बीच बवाल, ममता की मौजूदगी में जबरन गाड़ियों में रखवाई गईं
साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था.
JNU नारेबाजी कांड के बाद विवादों में कौन से 9 चेहरे? 5 जनवरी की रात की पूरी कहानी
JNU protest escalates with inflammatory slogans against Modi and Amit Shah
JNU में मचा घमासान, PM मोदी-शाह पर भड़काऊ बयान, देखें

गृह मंत्री ने कहा कि 'स्वदेशी' और 'स्वभाषा' का मंत्र अपनाकर ही भारत सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन सकता है. उनका कहना था कि यदि भारत को 2047 तक हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना है, तो आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है और इसे सफल बनाने का सबसे प्रभावी तरीका स्वदेशी को बढ़ावा देना है. उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे जो उत्पाद अभी बना रहे हैं, उसके साथ-साथ कम से कम एक ऐसा उत्पाद भी तैयार करें, जिसका निर्माण फिलहाल देश में नहीं हो रहा है.

Advertisement

महेश्वरी समुदाय की भूमिका को रेखांकित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुगल काल के संघर्ष से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन और आज के आधुनिक भारत के निर्माण तक इस समुदाय ने हर दौर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने महेश्वरी समाज को देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अहम स्तंभ बताया और कहा कि राष्ट्र निर्माण के हर प्रयास में इस समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही है.

यह भी पढ़ें: अमित शाह के दफ्तर के बाहर भारी हंगामा, TMC सांसदों को पुलिस ने घसीटकर हटाया

अमित शाह ने समुदाय आधारित सम्मेलनों को देश को जोड़ने वाली शक्ति बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन देश को बांटते नहीं, बल्कि मजबूत करते हैं. उनके अनुसार, यदि हर समुदाय अपने गरीबों और कमजोर वर्गों की जिम्मेदारी ले, तो पूरे देश की जिम्मेदारी अपने आप पूरी हो जाएगी. इसी तरह, यदि हर समुदाय आत्मनिर्भर बनता है, तो पूरा राष्ट्र आत्मनिर्भर बन जाएगा.

महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो 2026 के दौरान उद्यमियों और युवाओं के साथ संवाद भी किया गया. अमित शाह ने कहा कि यह एक्सपो भारतीय कारोबार को वैश्विक मंच देने, विभिन्न उद्योगों को एक साथ लाने और निर्यात के नए अवसर तलाशने में अहम भूमिका निभा रहा है. इस अवसर पर उन्होंने देश के विकास में महेश्वरी समुदाय के योगदान को सम्मानित करते हुए एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement