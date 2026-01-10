'स्वदेशी अपनाने से ही भारत बनेगा आत्मनिर्भर', जोधपुर में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 'स्वदेशी' और 'स्वभाषा' को अपनाने पर जोर दिया है. शनिवार को जोधपुर में आयोजित महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन को संबोधित करते हुए शाह ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों का निर्माण और उपयोग करें और घर में बच्चों से बातचीत केवल अपनी मातृभाषा में करें.

अमित शाह ने कहा कि भाषा किसी भी समाज, संस्कृति और धर्म को जीवित रखने की सबसे बड़ी शक्ति होती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए किसी भी भाषा को सीखना या बोलना गलत नहीं है, लेकिन घर के भीतर बच्चों से संवाद हिंदी या स्थानीय मातृभाषा में ही होना चाहिए, ताकि वे अपनी जड़ों, इतिहास और संस्कृति से जुड़े रह सकें. उन्होंने कहा कि मातृभाषा के जरिए ही बच्चों में अपने राज्य और समाज के प्रति स्वाभाविक जुड़ाव पैदा होता है.

गृह मंत्री ने कहा कि 'स्वदेशी' और 'स्वभाषा' का मंत्र अपनाकर ही भारत सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन सकता है. उनका कहना था कि यदि भारत को 2047 तक हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना है, तो आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है और इसे सफल बनाने का सबसे प्रभावी तरीका स्वदेशी को बढ़ावा देना है. उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे जो उत्पाद अभी बना रहे हैं, उसके साथ-साथ कम से कम एक ऐसा उत्पाद भी तैयार करें, जिसका निर्माण फिलहाल देश में नहीं हो रहा है.

महेश्वरी समुदाय की भूमिका को रेखांकित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुगल काल के संघर्ष से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन और आज के आधुनिक भारत के निर्माण तक इस समुदाय ने हर दौर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने महेश्वरी समाज को देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अहम स्तंभ बताया और कहा कि राष्ट्र निर्माण के हर प्रयास में इस समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही है.

अमित शाह ने समुदाय आधारित सम्मेलनों को देश को जोड़ने वाली शक्ति बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन देश को बांटते नहीं, बल्कि मजबूत करते हैं. उनके अनुसार, यदि हर समुदाय अपने गरीबों और कमजोर वर्गों की जिम्मेदारी ले, तो पूरे देश की जिम्मेदारी अपने आप पूरी हो जाएगी. इसी तरह, यदि हर समुदाय आत्मनिर्भर बनता है, तो पूरा राष्ट्र आत्मनिर्भर बन जाएगा.

महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो 2026 के दौरान उद्यमियों और युवाओं के साथ संवाद भी किया गया. अमित शाह ने कहा कि यह एक्सपो भारतीय कारोबार को वैश्विक मंच देने, विभिन्न उद्योगों को एक साथ लाने और निर्यात के नए अवसर तलाशने में अहम भूमिका निभा रहा है. इस अवसर पर उन्होंने देश के विकास में महेश्वरी समुदाय के योगदान को सम्मानित करते हुए एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया.

