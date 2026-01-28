बिखरा मलबा, दूर तक धुआं ही धुआं... जहां क्रैश हुआ अजित पवार का विमान, देखें VIDEO

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान क्रैश होने की घटना सामने आई है. यह हादसा महाराष्ट्र के बारामती में हुआ है. बताया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करते समय प्लेन क्रैश हो गया. वह किसी कार्यक्रम के लिए यहां पहुंच रहे थे. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ है. इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ-साथ पांच लोगों का निधन हो गया है.



क्रैश साइट की पहली वीडियो

क्रैश साइट से पहली वीडियो सामने आई है. जिसमें दिख रहा है कि प्लेन के मलबे बिखरे पड़े हैं और दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है. पूरा प्लेन ही जलकर खाक हो गया है और दूर तक जमीन भी जली हुई नजर आ रही है. अजित पवार के साथ तीन लोग और थे जो इस प्लेन में मौजूद थे. सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो चुकी हैं.





और पढ़ें

मौके पर जुटी लोगों की भीड़

जैसे ही विमान क्रैश हुआ, आवाज सुनकर आसपास के गांव के लोग मौके पर जुट गए. हादसा लैंडिंग के वक्त हुआ है, क्योंकि लैंडिंग स्ट्रिप पास ही मौजूद है. सामने आया है कि अजित पवार के साथ विमान में कुल तीन लोग सवार थे. इसके अलावा दो पायलट थे.वे मुंबई से बारामती जा रहे थे. यह एक निजी कंपनी का विमान था. बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनावों के सिलसिले में अजित पवार की बारामती में बैठकें तय थीं. इन बैठकों से पहले ही यह हादसा हो गया.

---- समाप्त ----