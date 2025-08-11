Live: संसद से EC दफ्तर तक विपक्ष का हल्लाबोल, राहुल-प्रियंका-अखिलेश हिरासत में लिए गए

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसद आज संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे हैं. यह मार्च एसआईआर प्रक्रिया और राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों के विरोध में आयोजित किया गया है. रास्ते में विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है. अखिलेश यादव बैरिकेड्स पर भी चढ़ते नजर आए. इस दौरान विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हकीकत ये है कि वो बात नहीं कर सकते. सच्चाई देश के सामने है. ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है. ये लड़ाई संविधान बचाने की है. ये लड़ाई एक व्यक्ति, एक वोट की है. हम एक साफ-सुथरी वोटर लिस्ट चाहते हैं." हिरासत में लिए जाने के बाद सभी सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया है. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत मार्च में शामिल कई सांसदों को दो बसों में भरकर मार्च स्थल से ले जाया गया.
यह भी पढ़ें: 'वोट चोरी' के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल... प्रोटेस्ट में बेहोश हुईं महुआ मोइत्रा, बैरिकेड फांदकर कूदे अखिलेश
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "The reality is that they cannot talk. The truth is in front of the country. This fight is not political. This fight is to save the Constitution. This fight is for One Man, One Vote. We want a clean, pure voters… pic.twitter.com/Aj9TvCQs1L— ANI (@ANI) August 11, 2025
INDIA ब्लॉक के वरिष्ठ नेता - कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार भी मार्च में शामिल हुए हैं. मार्च को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया. इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा, "...वे हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं..." कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, "हमें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा है. लोकसभा और राज्यसभा के 300 से ज्यादा सांसद यहां मार्च कर रहे हैं. पुलिस यहां सांसदों को गिरफ़्तार कर रही है और हमें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दे रही है..."
'...चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच रहा है'
कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी राहुल गांधी के नेतृ्त्व में निकाले गए मार्च में शामिल हुए हैं. उनका कहना है, "जब तक लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह है, तब तक चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच रहा है. अगर ये संदेह दूर हो जाते हैं, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता फिर से हासिल की जा सकती है. इन सवालों का समाधान करने में चुनाव आयोग का अपना हित है."
चुनाव आयोग ने नहीं दिया चिट्ठी का रिस्पॉन्स- जयराम रमेश
कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और मांग की कि 300 सांसद चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे हैं. उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, और सिर्फ 30 सांसदों के ही आने की बात कही. उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि सभी सांसद चुनाव आयोग में अपना ज्ञापन सौंपें. उन्होंने बताया कि मार्च को रास्ते में ही रोक दिया गया है, और चुनाव आयोग तक नहीं जाने दिया जा रहा है.
#WATCH | On the opposition's march to the Election Commission, Congress MP Jairam Ramesh says, "My letter to the Election Commission was direct and I had clearly written that all opposition MPs will hold a peaceful march from the Parliament to the Election Commission. All MPs… pic.twitter.com/uVAMvCT5iw— ANI (@ANI) August 11, 2025
बैरिकेड्स पर चढ़े अखिलेश, प्रियंका ने लगाए नारे
बीते दिन ही विपक्षी सांसदों ने इस मार्च की घोषणा की थी. दिल्ली पुलिस का कहना है कि विपक्षी दलों ने औपचारिक अनुमति मांगी ही नहीं. इसके बावजूद मार्च संसद भवन से रवाना हो चुका है और उन्हें रास्ते में रोकने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस दौरान अखिलेश यादव बैरिकेड्स पर चढ़ते नजर आए. वहीं प्रियंका गांधी भी विपक्षी सांसदों के साथ नारेबाजी करतीं नजर आईं.
#WATCH | Delhi: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav jumps over a police barricade as Delhi Police stops INDIA bloc leaders marching from the Parliament to the Election Commission of India to protest against the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in poll-bound… pic.twitter.com/X8YV4mQ28P— ANI (@ANI) August 11, 2025
यह भी पढ़ें: 'आपको ये सब करना है, तो सदन के बाहर जाकर...', लोकसभा में विपक्ष पर क्यों भड़के स्पीकर ओम बिरला
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मार्च में शामिल हैं. उनका कहना है कि चुनाव आयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं. अगर शिकायत है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए. खासकर उत्तर प्रदेश में जहां वोट की लूट हो रही है. उन्होंने कहा है कि संसद में हम अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती है. दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.