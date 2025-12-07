scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

इंडिगो ने आज 1,500 से ज्यादा उड़ानें चलाईं और 135 रूट बहाल किए, जबकि देशभर में उड़ान अव्यवस्था के बीच एयर इंडिया ने बड़ा राहत पैकेज घोषित किया. गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत हुई. वहीं खेल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइजैग ODI जीतकर सीरीज अपने नाम की.

Advertisement
X
पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की वजह से एयर ट्रैवल प्रभावित हुआ है.
पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की वजह से एयर ट्रैवल प्रभावित हुआ है.

देशभर में उड़ी उड़ान अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने घोषणा की कि वह आज 1,500 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही है और उसके 135 डेस्टिनेशन पर सेवाएं बहाल हो चुकी हैं. दूसरी ओर एयर इंडिया समूह ने यात्रियों की परेशानी देखते हुए बड़ा राहत पैकेज जारी किया, जिसमें सस्ता किराया, नो कैंसिलेशन फीस और फ्री सीट अपग्रेड जैसी सुविधाएं शामिल हैं. उधर, गोवा के अर्पोरा में एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से भयावह आग लग गई, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई. वहीं खेल जगत में भारत ने वाइजैग में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली. यशस्वी जायसवाल ने शानदार नाबाद 116 रन की पारी खेली. पढ़ें आज सुबह की अहम खबरें...

Indigo की आज 1500 उड़ानें, 135 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट शुरू... एयरलाइन ने जारी किया बयान

इंडिगो रविवार को 1,500 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही हैं. इंडिगो ने बयान में बताया है कि कंपनी की 95% नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है. इस दौरान इंडिगो ने स्पष्ट किया कि वे 138 में से 135 गंतव्यों पर उड़ानें शुरू कर चुके हैं. इंडिगो ने ये भी स्वीकार किया कि नेटवर्क रीबूट के लिए उन्हें बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

सम्बंधित ख़बरें

इंडिगो संकट के बीच सरकार सख्त (Photo: PTI)
पढ़ें 6 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
पढ़ें 6 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें (Photo: PTI)
पढ़ें 5 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
PM Modi-Vladimir Putin
पढ़ें 5 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 4 दिसंबर, गुरुवार की अहम खबरें 

गोवा के फेमस नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट... 23 लोगों की मौत, CM प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश

उत्तर गोवा के अर्पोरा गांव में शनिवार देर रात एक नाइटक्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के कारण भयानक आग लग गई. हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि किचन एरिया में काम करते वक्त अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. ज़ोरदार धमाके के बाद आग ने देखते ही देखते पूरे नाइट क्लब को अपनी चपेट में ले लिया.

Advertisement

सस्ता टिकट, नो कैंसिलेशन फीस, फ्री सीट अपग्रेड... देशभर में हवाई यात्रियों में हाहाकार के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला

देशभर में फ्लाइट्स की व्यापक अव्यवस्था और यात्रियों के कई-कई घंटे फंसने की स्थिति के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए. एयरलाइन समूह ने किराया नियंत्रण से लेकर टिकट रद्दीकरण शुल्क माफ करने तक कई कदमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया है. ये छूट 8 दिसंबर 2025 तक एक बार के लिए लागू होगी. 

IND vs SA 3rd ODI Highlights: भारत ने वाइजैग में साउथ अफ्रीका को धो डाला, वनडे सीरीज पर किया कब्जा, यशस्वी जायसवाल का यादगार शतक

टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबले 9 विकेट से जीत हासिल की. भारतीय टीम ने इस मैच को जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्ज़ा कर लिया है. इस मुकाबले में भारत ने 39.5 ओवरों में ही 271 रनों का टारगेट हासिल कर लिया. इस मैच यशस्वी ने 121 गेंदों पर नाबाद 116 रन बनाए.

'खुद पर शक किया, पिछले 2-3 साल ऐसा नहीं खेला...', कोहली ने सुनाई धमाकेदार कमबैक की कहानी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने जबरदस्त बैटिंग की. कोहली ने इस सीरीज में 151 की औसत से 302 रन बनाए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. विराट कोहली ने सीरीज जीत के बाद स्वीकार किया कि वो पिछले 2-3 साल ऐसे नहीं खेल पाए थे. उन्होंने कहा, 'अभी मेरा मन बहुत हल्का और आजाद महसूस कर रहा है.'

Advertisement

FIFA World Cup Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फुल शेड्यूल जारी... जानें कब और कहां होंगे मुकाबले

वॉशिंगटन D.C. में आयोजित समारोह में फीफा विश्व कप 2026 का फुल शेड्यूल जारी कर दिया गया है. आगामी विश्व कप USA, मेक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से खेला जाएगा. पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में 48 टीमें भाग लेंगी. इस बार वर्ल्ड कप में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे, जो 16 शहरों में आायोजित होने हैं. खिताबी मुकाबला 19 जुलाई को न्यू जर्सी में आयोजित होगा.

दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ बड़ा एक्शन... निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ का जुर्माना, 48 साइटें सील

दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और 48 निर्माण साइटें सील कर दी हैं. इसी अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न हिस्सों में 1,756 निरीक्षण किए गए. ये कार्रवाई दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिस्सा के नेतृत्व में की गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement