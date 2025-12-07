गोवा के फेमस नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट... 23 लोगों की मौत, CM प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश

उत्तर गोवा के अर्पोरा गांव में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक नाइटक्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के कारण भयानक आग लग गई. हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि राज्य की राजधानी पणजी से करीब 25 किमी दूर एक मशहूर पार्टी वेन्यू बिर्च बाय रोमियो लेन में आधी रात के बाद आग लगी, जो पिछले साल ही खुला था.

पुलिस के मुताबिक किचन एरिया में काम करते वक्त अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. जोरदार धमाके के बाद आग ने देखते ही देखते पूरे नाइट क्लब को अपनी चपेट में ले लिया. आनन-फानन में आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही गोवा पुलिस प्रमुख आलोक कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

न्यूज एजंसी पीटीआई के मुताबिक गोवा डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि आग लगभग आधी रात के आसपास क्लब के ग्राउंड फ्लोर के किचन एरिया में लगी. उन्होंने कहा, "23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. आग लगने का मुख्य कारण सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा है, हालांकि इसकी पूरी जांच की जा रही है."

सीएम सावंत भी मौके पर पहुंचे

उधर, सूचना मिलने पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के इलाज की जानकारी ली. विधायक लोबो ने बताया कि आग से कोई पर्यटक प्रभावित नहीं हुआ.

स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के अनुसार, आग लगने के समय क्लब में स्टाफ के अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन सभी समय पर बाहर निकल गए. अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग लगने के कारणों की जांच जारी है. गोवा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें अभी भी इलाके में सुरक्षा और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं. अधिकारियों ने आग के शेष कारणों और क्लब की सुरक्षा मानकों के पालन की भी जांच शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर किचन स्टाफ के लोग थे, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं. उन्होंने यह भी बताया कि मरने वालों में तीन से चार टूरिस्ट भी थे. 23 लोगों में से तीन की मौत जलने से हुई और बाकी की मौत दम घुटने से हुई.

क्लब में सुरक्षा नियमों का नहीं हो रहा था पालन

सीएम ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नाइट क्लब ने आग से सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया था. सावंत ने कहा, "हम क्लब मैनेजमेंट और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद उन्हें चलाने की इजाजत दी."

उन्होंने आगे कहा कि यह गोवा में टूरिस्ट सीजन के पीक टाइम में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. हम इस घटना की विस्तृत जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने कहा, "कुल 23 शव बरामद किए गए हैं और उन्हें बंबोलिम के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और पूरी रात बचाव कार्य में लगी रहीं."

