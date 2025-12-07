scorecardresearch
 
सस्ता टिकट, नो कैंसिलेशन फीस, फ्री सीट अपग्रेड... देशभर में हवाई यात्रियों में हाहाकार के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला

एयर इंडिया समूह ने किराया नियंत्रण से लेकर टिकट रद्दीकरण शुल्क माफ करने तक कई कदमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया है. एयरलाइंस का कहना है कि उनका मकसद है कि कोई भी यात्री ज्यादा पैसा देकर या परेशानी झेलकर सफर न करे.

एयर इंडिया ने बताया कि 4 दिसंबर से दोनों एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी टिकट के दाम तय कर दिए हैं. (File Photo- PTI)
देशभर में फ्लाइट्स की व्यापक अव्यवस्था और यात्रियों के कई-कई घंटे फंसने की स्थिति के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. एयरलाइंस का कहना है कि उनका मकसद है कि कोई भी यात्री ज्यादा पैसा देकर या परेशानी झेलकर सफर न करे. 

एयरलाइन समूह ने किराया नियंत्रण से लेकर टिकट रद्दीकरण शुल्क माफ करने तक कई कदमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया है.

एयर इंडिया ने बताया कि 4 दिसंबर 2025 से दोनों एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी टिकट के दाम तय कर दिए हैं. इसका मतलब है कि अभी देश में उड़ान संकट होने के बावजूद टिकट अचानक बहुत महंगे नहीं होंगे. सरकार ने भी इस पर निर्देश दिए हैं, जिनका पालन किया जा रहा है. आमतौर पर डिमांड के हिसाब से ऑटोमेटेड रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम किराया बढ़ाते हैं, लेकिन मौजूदा संकट को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: इंडिगो संकट अब भी बरकरार... सरकार का CEO को कारण बताओ नोटिस, 24 घंटे में जवाब दें वरना होगी बड़ी कार्रवाई

टिकट बदलने और कैंसिलेशन पर पर कोई शुल्क नहीं

यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टिकट बदलने और कैंसिल करने पर एक विशेष छूट की घोषणा की है. जिन यात्रियों ने 4 दिसंबर 2025 तक टिकट बुक किया है और 15 दिसंबर 2025 तक यात्रा निर्धारित है, वे बिना किसी शुल्क के अपनी यात्रा बदल सकते हैं. वहीं टिकट कैंसिल करने पर भी कोई Cancellation Fee नहीं लगेगी और पूरा रिफंड दिया जाएगा.

यह छूट 8 दिसंबर 2025 तक एक बार के लिए लागू होगी. हालांकि, यदि यात्री नई तारीख के लिए टिकट बदलते हैं और नए किराए में अंतर है, तो केवल किराया अंतर देना होगा.

कस्टमर केयर में अतिरिक्त स्टाफ, ताकि कॉल जल्दी उठे

यात्रियों को बदलाव के लिए दोनों कैरियर के 24x7 कॉन्टैक्ट सेंटरों और ट्रैवल एजेंट्स की मदद लेने को कहा गया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस के ग्राहक WhatsApp चैटबॉट “TIA” सहित वेबसाइट, मोबाइल ऐप और फेसबुक मेसेंजर के माध्यम से भी बदलाव कर सकते हैं.

वहीं लगातार बढ़ती कॉल्स और लम्बे वेट टाइम को देखते हुए दोनों एयरलाइंस ने 24x7 कॉन्टैक्ट सेंटरों में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया है. हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: Air India: +91 11 6932 9333 और Air India Express: +91 124 443 5600 / +91 124 693 5600.

यह भी पढ़ें: 'ऐसा कड़ा एक्शन लेंगे जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगा', इंडिगो संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू

सभी सीटों का इस्तेमाल, जरूरत पड़ने पर मुफ्त अपग्रेड

कंपनी ने कहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को जगह देने की कोशिश कर रहे हैं. अगर किसी फ्लाइट में खाली सीटें हैं तो इकोनॉमी यात्री को बिना कोई पैसा दिए ऊपरी क्लास में बैठाया जा सकता है. साथ ही भीड़ कम करने के लिए कुछ रूटों पर अतिरिक्त फ्लाइटें भी चलाई जा रही हैं.

छात्र, बुजुर्ग और सैनिकों को जारी रहेंगे विशेष लाभ

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस पहले से छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, सेना के सदस्यों और उनके आश्रितों को विशेष रियायतें देती हैं. कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह लाभ जारी रहेंगे और यात्री कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर इन विशेष फेयर से टिकट बुक कर सकते हैं. ये रियायती टिकट कई मामलों में वर्तमान Capped Fares से भी कम हो सकते हैं.

यात्रियों की मदद सबसे जरूरी: एयर इंडिया

कंपनी के अनुसार, मौजूदा हालात को देखते हुए उद्देश्य यात्रियों पर आर्थिक बोझ कम करना, यात्रा को लचीला बनाना और अधिक से अधिक लोगों को जल्द गंतव्य तक पहुंचाना है. एयरलाइंस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम केवल अस्थायी राहत नहीं, बल्कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है.

