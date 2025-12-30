scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट में बदलाव किया. वहीं, एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब 6 जनवरी को यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी.

CBSE ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के टाइमटेबल में बदलाव किया है. (Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 30 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं और बारहवीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल में बदला किया. वहीं, उत्तर प्रदेश में अब 6 जनवरी को एसआईआर प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी. इन खबरों के अलावा, इंडिगो एयरलाइन ने पायलट्स के भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

CBSE 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट में बदलाव, 1 एग्जाम तो अब अप्रैल में होगा

CBSE ने कक्षा 10 और 12 की परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया है. बोर्ड ने 3 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षाओं की तारीख बदली है. नए शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 10 की परीक्षा अब 11 मार्च 2026 को होगी. वहीं कक्षा 12 की परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी. 3 मार्च के अलावा बाकी सभी परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी.

यूपी में अब 6 जनवरी को आएगी SIR की ड्राफ्ट लिस्ट... जानें तारीख में क्यों हुआ बदलाव

इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा में अहम बदलाव किया है. 1 जनवरी 2026 के आधार पर बनने वाली वोटर लिस्ट के लिए नई तारीखें तय की गई हैं. आयोग के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है. अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को जारी होगी, जिसके बाद मतदाता विवरण जांच सकेंगे.

इंडिगो का बड़ा ऐलान, 1 जनवरी से बढ़ेंगे पायलट के भत्ते, नए अलाउंस का भी दिया जाएगा लाभ

इंडिगो एयरलाइन ने पायलट्स के भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. यह बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी. एयरलाइन ने पायलट्स के लिए कुछ नए भत्ते शुरू करने की भी घोषणा की है. कंपनी ने घरेलू लेओवर, डेडहेड और नाइट अलाउंस जैसी श्रेणियों में बदलाव किया है. इसके अलावा इंडिगो अब पायलट्स को टेल स्वैप अलाउंस भी देगी.

'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर से ही चिढ़ा चीन, कहा- इंडियन आर्मी ने पहले किया था बॉर्डर क्रॉस...

सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर से ही चीन को मिर्च लगी है. यह मूवी गलवान में शहीद कर्नल संतोष बाबू के किरदार पर आधारित है, जो 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी. मूवी के टीजर पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लंबी रिपोर्ट छापी और कहा कि सिनेमाई कहानी इतिहास नहीं बदल सकती और न ही PLA के संकल्प को कमजोर कर सकती.

न्यू ईयर से पहले दिल्ली-नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की सख्त पाबंदियां, जानें डायवर्जन और पार्किंग के नए नियम

नए साल 2026 के स्वागत को लेकर दिल्ली-नोएडा में खास ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. दिल्ली नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए एडवाइजरी जारी की है. 31 दिसंबर शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास भारी टैरिफ प्रतिबंध लागू रहेंगे. कनॉट प्लेस के सभी रास्ते बंद रहेंगे. आज तक के अनुसार, बिना पास वाहनों की एंट्री नहीं होगी.

सीक्यूबी कार्बाइन और हैवी वेट टॉरपीडो की खरीद के लिए 4666 करोड़ के दो डील

रक्षा मंत्रालय ने आज कुल 4666 करोड़ रुपये के दो अनुबंध पर साइन किए हैं. ये डील सीक्यूबी कार्बाइन और हैवी वेट टॉरपीडो की खरीद के लिए हैं. हस्ताक्षर समारोह साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ. यह अनुबंध भारत फोर्ज लिमिटेड और पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिरुपति पहुंचे कप्तान सूर्यकुमार यादव, पत्नी के साथ किए दर्शन, VIDEO

भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को वैकुंठ एकादशी के अवसर पर तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने पत्नी देविशा के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया. यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब 7 फरवरी से मुंबई में टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है.

'शीश महल' पर पेश की जाएगी CAG रिपोर्ट... 5 जनवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा सत्र

दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र 5 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सत्र के एजेंडे की पुष्टि करते हुए बताया कि पहले दिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण होगा. इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की पांच अहम रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी.

पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले से बढ़ा तनाव, PM मोदी ने जताई चिंता

रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात मॉस्को के पश्चिम में नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक इस हमले में 91 लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल हुए.  इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है.

कार निकोबार एयर बेस का रनवे हुआ अपग्रेड... CDS 2 जनवरी को करेंगे उद्घाटन

इंडियन एयरफोर्स के कार निकोबार एयर बेस को बड़ा अपग्रेड मिला है. अंडमान और निकोबार कमांड के तहत आने वाले इस अहम बेस का रनवे नया बनाया गया है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान दो जनवरी को इस अपग्रेडेड रनवे का उद्घाटन करेंगे. आज तक के अनुसार, रणनीतिक रूप से बहुत अहम यह बेस अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित है.
 

