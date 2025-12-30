scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CBSE 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट में बदलाव, 1 एग्जाम तो अब अप्रैल में होगा

CBSE New Datesheet: सीबीएसई ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है और एक परीक्षा का आयोजन अप्रैल में किया जाएगा.

Advertisement
X
CBSE ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के टाइमटेबल में बदलाव किया है. (Photo: PTI)
CBSE ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के टाइमटेबल में बदलाव किया है. (Photo: PTI)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के टाइम टेबल में बदलाव किया है. बोर्ड की ओर से दोनों कक्षाओं की उन परीक्षाओं के टाइम टेबल में बदलाव किया है, जो 3 मार्च को आयोजित की जानी थी. अब 3 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षा किसी और दिन आयोजित की जाएगी. सीबीएसई की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, यह फैसला कुछ प्रशासनिक कारणों से लिया गया है. 3 मार्च के अलावा अन्य परीक्षाएं पहले से निर्धारित समय के अनुसार ही होंगी.

कब होंगी 3 मार्च वाली परीक्षाएं?

सम्बंधित ख़बरें

CBSE ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. (Photo: PTI)
CBSE 10वीं के बच्चों के लिए नए नियम, ये गलती की तो जवाब देने के बाद भी नहीं मिलेंगे नंबर
CBSE Exam Copy Check
कौन चेक करता है CBSE एग्जाम की कॉपियां? एक कॉपी के मिलते हैं इतने पैसे
NCERT AI
क्लास थ्री से बच्चे करेंगे AI की पढ़ाई, NCERT ने कर ली तैयारी
CBSE 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, दो बार होंगे दसवीं के एग्जाम
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: ऐसे करें आवेदन

नए टाइमटेबल के अनुसार, कक्षा 10 की परीक्षा जो पहले 3 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाली थी, अब 11 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी. इसके अलावा कक्षा 12 की जो परीक्षा 3 मार्च को होनी थी, उसका आयोजन 10 अप्रैल 2026 को होगा.

Advertisement

किस सब्जेक्ट का होना था एग्जाम?

बता दें कि 3 मार्च को कक्षा 10वीं में कई भाषाओं की परीक्षाएं होनी थीं, जिसमें तिब्बती, जर्मन, एनसीसी, भोटी, बोडो, तांगखुल, जापानी, भूटिया, स्पैनिश, कश्मीरी, मिज़ो आदि भाषाएं शामिल हैं. वहीं, 12वीं बोर्ड में 3 मार्च को विधि अध्ययन (Legal Studies) की परीक्षा होनी थी, जो करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त बाद करवाई जाएगी.

बोर्ड ने स्कूलों को सूचित कर दिया गया है कि टाइम टेबल को अपडेट किया जा रहा है. बोर्ड ने जानकारी दी है कि बोर्ड की ओर से जो प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, उसमें अपडेटेड टाइम टेबल अंकित होगा. बोर्ड की ओर से स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे इस अपडेट को जल्द से जल्द छात्रों और अभिभावकों के साथ साझा करें ताकि उम्मीदवार बिना किसी भ्रम के अपनी तैयारी की योजना बना सकें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement