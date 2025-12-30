CBSE 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट में बदलाव, 1 एग्जाम तो अब अप्रैल में होगा

और पढ़ें

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के टाइम टेबल में बदलाव किया है. बोर्ड की ओर से दोनों कक्षाओं की उन परीक्षाओं के टाइम टेबल में बदलाव किया है, जो 3 मार्च को आयोजित की जानी थी. अब 3 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षा किसी और दिन आयोजित की जाएगी. सीबीएसई की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, यह फैसला कुछ प्रशासनिक कारणों से लिया गया है. 3 मार्च के अलावा अन्य परीक्षाएं पहले से निर्धारित समय के अनुसार ही होंगी.

कब होंगी 3 मार्च वाली परीक्षाएं?

नए टाइमटेबल के अनुसार, कक्षा 10 की परीक्षा जो पहले 3 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाली थी, अब 11 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी. इसके अलावा कक्षा 12 की जो परीक्षा 3 मार्च को होनी थी, उसका आयोजन 10 अप्रैल 2026 को होगा.

किस सब्जेक्ट का होना था एग्जाम?

बता दें कि 3 मार्च को कक्षा 10वीं में कई भाषाओं की परीक्षाएं होनी थीं, जिसमें तिब्बती, जर्मन, एनसीसी, भोटी, बोडो, तांगखुल, जापानी, भूटिया, स्पैनिश, कश्मीरी, मिज़ो आदि भाषाएं शामिल हैं. वहीं, 12वीं बोर्ड में 3 मार्च को विधि अध्ययन (Legal Studies) की परीक्षा होनी थी, जो करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त बाद करवाई जाएगी.

बोर्ड ने स्कूलों को सूचित कर दिया गया है कि टाइम टेबल को अपडेट किया जा रहा है. बोर्ड ने जानकारी दी है कि बोर्ड की ओर से जो प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, उसमें अपडेटेड टाइम टेबल अंकित होगा. बोर्ड की ओर से स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे इस अपडेट को जल्द से जल्द छात्रों और अभिभावकों के साथ साझा करें ताकि उम्मीदवार बिना किसी भ्रम के अपनी तैयारी की योजना बना सकें.

