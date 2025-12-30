scorecardresearch
 
इंडिगो का बड़ा ऐलान, 1 जनवरी से बढ़ेंगे पायलट के भत्ते, नए अलाउंस का भी दिया जाएगा लाभ

फ्लाइट कट के दौर से गुजर रही इंडिगो ने संकट के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इंडिगो ने अब एक जनवरी से पायलट्स को मिलने वाले भत्तों में इजाफे का ऐलान किया है.

इंडिगो ने पायलट्स के लिए नए अलाउंस का भी किया ऐलान (Photo: ITG)
फ्लाइट कट के दौर से गुजर रही देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो उड़ान संकट के स्थायी समाधान की कोशिश में है. इंडिगो ने अब पायलट्स के भत्ते बढ़ाने का ऐलान किया है. पायलट्स के भत्तों में की गई यह वृद्धि एक जनवरी से लागू होगी. पायलट्स के लिए कंपनी ने कुछ नए भत्ते शुरू करने का भी ऐलान किया है.

इंडिगो ने पायलट्स को दिए जाने वाले अलग-अलग भत्तों में बदलाव किया है, जो घरेलू लेओवर, डेडहेड और नाइट अलाउंस जैसी श्रेणियों में लागू होंगे. पायलट्स को अब टेल स्वैप अलाउंस भी दिया जाएगा. इस अलाउंस का मतलब आम तौर पर निर्धारित विमान की जगह किसी और विमान की उड़ान संचालित करना होता है. इसके लिए पायलट्स को अब तक कोई अलाउंस नहीं दिया जाता है. एक जनवरी से यह अलाउंस भी इंडिगो पायलट्स को देगी.

इंडिगो एयरलाइंस ने अपने पायलट्स के भत्तों में यह बढ़ोत्तरी 25 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक की गई है. भत्ते से संबंधित नियमों में इंडिगो की ओर से किए गए संशोधन के पहले 10 घंटे 1 मिनट से 24 घंटे की अवधि के घरेलू लेओवर के लिए जहां कप्तान को 2000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 3000 रुपये मिलेंगे. वहीं, इसी अवधि के लिए फर्स्ट ऑफिसर का भत्ता 1000 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये हो जाएगा.

कप्तान को 24 घंटे से अधिक की प्रत्येक अतिरिक्त अवधि के लिए कप्तान को अब सौ की जगह 150 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 50 रुपये की जगह 75 रुपये मिलेंगे. प्रति रात घंटे के हिसाब से नाइट अलाउंस में भी इजाफा किया गया है. अब कप्तान को 2000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 1000 रुपये प्रति रात घंटे मिलेंगे.

इसके अलावा हर ब्लॉक घंटे के हिसाब से डेडहेड अलाउंस कप्तान के लिए 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर के लिए 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है. डेडहेड का मतलब उस स्थिति से है, जब कोई पायलट उड़ान संचालित करने के लिए एक से दूसरी जगह तक यात्री के रूप में यात्रा करता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का कहर... 228 फ्लाइट्स हो गईं रद्द, 5 के रूट डायवर्ट, इंडिगो की आई एडवाइजरी

सूत्रों के मुताबिक, ट्रांजिट के दौरान भोजन भत्ता भी कप्तान के लिए 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. इंडिगो की ओर से की गई यह भत्ता वृद्धि इस साल नवंबर में एफडीटीएल नियमों के दूसरे चरण के लागू होने के बाद पायलट्स के भत्तों में की गई कटौती का लगभग 25 प्रतिशत ही है. इस महीने की शुरुआत में हुए व्यवधानों के बाद, विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने इंडिगो को 10% फ्लाइट कट के निर्देश दिए थे.

यह भी पढ़ें: IndiGo Turkey Planes: तुर्की से लीज पर लिए विमान मार्च के बाद नहीं उड़ा पाएगी इंडिगो एयरलाइन... DGCA ने साफ कहा- NO

गौरतलब है कि इंडिगो में कुल मिलाकर 5085 पायलट कार्यरत हैं. यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने 8 दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में दी थी. इंडिगो ने यह ऐलान ऐसे समय किया है, जब कुछ हफ्ते पहले एयरलाइंस के कई विमान ग्राउंड हो गए थे और एक ही दिन में करीब 1600 फ्लाइट्स रदद करनी पड़ी थीं.

