scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

जम्मू-कश्मीर के रामबन ज़िले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने से एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है. यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पीएम मोदी के साथ बुलेट ट्रेन में सफर करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में लगातार फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं. (Photo- Screengrab)
जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में लगातार फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं. (Photo- Screengrab)

जम्मू-कश्मीर के रामबन ज़िले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने से एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है. यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पीएम मोदी के साथ बुलेट ट्रेन में सफर करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मेन्स डबल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. बांग्लादेश सरकार ने भारतीय सीमा पर लंबे समय से निष्क्रिय तीन लैंड पोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है. पढ़िए शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

जम्मू-कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही, 3 लोगों की मौत, मलबे में कई घर दबे

जम्मू-कश्मीर के रामबन ज़िले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने से एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है. इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं. रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि लापता लोगों को तलाशा जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

Ramban Flash Flood
J-K: रियासी में भूस्खलन से 7 की मौत... रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की गई जान 
अमित शाह ने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना (Photo: Reuters)
जम्मू-कश्मीर बाढ़ त्रासदी: दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, लेंगे नुकसान का जायजा 
People of Muzaffarnagar lost their lives in Jammu landslide accident (Photo: ITG)
वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड: मुजफ्फरनगर के 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई लापता  
Controversy over the Vaishno Devi incident, questions raised about the Shrine Board.
कहीं डूबे घर, कहीं बाढ़ में फंसे लोग... हिमाचल-जम्मू में सैलाब का सितम 
The valor of the army in Guraz, foiling an infiltration, 2 terrorists eliminated.
गुरेज में सेना का बड़ा एक्शन, घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकी किए ढेर 

ट्रंप को बड़ा झटका! US कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, राष्ट्रपति बोले- देश को तबाह कर देगा ये फैसला

यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है. उधर, राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे.

Advertisement

PM Modi Japan Visit LIVE: PM मोदी ने बुलेट ट्रेन में जापानी PM शिगेरू इशिबा के साथ किया सफर, भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से भी मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता की, जिसका मकसद द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना है. दोनों नेताओं ने शनिवार को बुलेट ट्रेन में सफर भी किया. जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पीएम मोदी के साथ बुलेट ट्रेन में सफर करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं.

सात्विक-चिराग का कमाल... वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में मेडल किया पक्का, नंबर-2 जोड़ी को हराया

वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मेन्स डबल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इसी के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है. अब क्वार्टर फाइनल में सात्विक-चिराग ने एरॉन चिया और सोह वूई यिक की मलेशियाई जोड़ी को 21-12, 21-19 से हराया.

बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर बंद किए तीन लैंड पोर्ट, व्यापार गतिविधियों में आई कमी के बाद फैसला

बांग्लादेश सरकार ने भारतीय सीमा पर लंबे समय से निष्क्रिय तीन लैंड पोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है. जिन लैंड पोर्ट को बंद करने का ऐलान हुआ है, उनमें नीलफामारी का चिलाहाटी, चुआडांगा का दौलतगंज और रंगमती का तेगामुख लैंड पोर्ट शामिल हैं.   बांग्लादेश ने ये फैसला भारत द्वारा ट्रांस शिपमेंट सेवा रद्द करने के कुछ महीने बाद लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement