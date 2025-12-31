Aaj ka Rashifal 1 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों की सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, जानें आपके लिए कैसा है 2026 का पहला दिन

मेष राशि: परिवार और धन में मजबूती

मेष राशि वालों के लिए आज घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. धन से जुड़े मामलों में मजबूती आएगी और आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे उत्सव जैसा वातावरण बनेगा.

लकी नंबर: 1, 3, 9

लकी कलर: क्रीम

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, पीली वस्तुओं का दान करें और वचन निभाएं.

वृष राशि: रचनात्मकता और सम्मान में वृद्धि

वृष राशि के जातक आज नए अंदाज से काम करेंगे. रचनात्मक सोच और नवाचार से करियर व व्यापार में पहचान बनेगी. जिम्मेदार लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और समाज में मान-सम्मान मिलेगा. यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

लकी नंबर: 3, 6, 9

लकी कलर: क्रीम

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें, पीली वस्तुओं का दान करें और अपनी कलात्मक समझ बढ़ाएं.

मिथुन राशि: संयम और सतर्कता जरूरी

मिथुन राशि वालों को आज धैर्य से काम लेना होगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और लेनदेन में स्पष्टता रखें. जल्दबाजी और अहंकार नुकसान पहुंचा सकता है. न्यायिक और विदेशी मामलों में हलचल रहेगी.

लकी नंबर: 1, 3, 5

लकी कलर: पाइनेपल

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी की आराधना करें, पीली वस्तुओं का दान करें और विनम्र बने रहें.

कर्क राशि: लाभ और प्रगति का दिन

कर्क राशि के लिए आज आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे. कामकाज में गति आएगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सकारात्मक परिणाम उत्साह बढ़ाएंगे.

लकी नंबर: 1, 2, 3

लकी कलर: ऑरेंज

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजन करें, पीली वस्तुओं का दान करें और व्यवहार मधुर रखें.

सिंह राशि: प्रतिष्ठा और नेतृत्व में उभार

सिंह राशि वालों की आज प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी. नेतृत्व क्षमता उभरेगी और करियर में मजबूती आएगी. जोखिम लेने की सोच रहेगी, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: स्वर्णिम

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें, पीली वस्तुओं का दान करें और अनुशासन बनाए रखें.

कन्या राशि: भाग्य और करियर दोनों साथ

कन्या राशि के जातकों के लिए आज भाग्य का साथ मिलेगा. करियर और व्यापार में वृद्धि के योग हैं. शिक्षा, आध्यात्म और योजनाबद्ध कार्यों से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

लकी नंबर: 1, 3, 5

लकी कलर: खाकी

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजन करें, पीली वस्तुओं का दान करें और जनकल्याण के काम बढ़ाएं.

तुला राशि: स्वास्थ्य और संतुलन पर ध्यान

तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. जोखिम से बचें और खान-पान में सात्विकता रखें.

लकी नंबर: 3, 6, 9

लकी कलर: गौ घृत के समान

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें, पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत-संकल्प रखें.

वृश्चिक राशि: साझेदारी से सफलता

वृश्चिक राशि के जातक आज टीमवर्क और साझेदारी से आगे बढ़ेंगे. करियर में तेजी आएगी और दांपत्य जीवन में शुभता रहेगी.

लकी नंबर: 1, 3, 9

लकी कलर: सिंदूरी लाल

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजन करें, पीली वस्तुओं का दान करें और सहयोग की भावना रखें.

धनु राशि: मेहनत और अनुशासन का फल

धनु राशि वालों को आज नियमितता और मेहनत से सफलता मिलेगी. खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखें. नौकरी और व्यापार दोनों में स्थिर प्रगति रहेगी.

लकी नंबर: 1, 3, 9

लकी कलर: हल्दी के समान

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें, पीली वस्तुओं का दान करें और स्मार्ट तरीके से काम करें.

मकर राशि: आनंद और रचनात्मकता

मकर राशि के जातक आज दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. कला, शिक्षा और प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन होगा.

लकी नंबर: 8, 9

लकी कलर: गहरा भूरा

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजन करें, पीली वस्तुओं का दान करें और परस्पर सहयोग बढ़ाएं.

कुंभ राशि: घर और करियर दोनों में संतुलन

कुंभ राशि के लिए घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. संतान और परिवार से खुशी मिलेगी. करियर में अधिकारी सहयोग करेंगे और नए अवसर बनेंगे.

लकी नंबर: 1, 3, 8

लकी कलर: पीतवर्ण

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करें, पीली वस्तुओं का दान करें, ध्यान-प्राणायाम करें.

मीन राशि: सामाजिक पहचान और उत्साह

मीन राशि वालों के लिए सामाजिक गतिविधियां और संवाद मजबूत रहेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

लकी नंबर: 1, 3, 6, 9

लकी कलर: पीला

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजन करें, पीली वस्तुओं का दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें.

