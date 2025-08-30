scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

PM Modi Japan Visit LIVE: PM मोदी ने बुलेट ट्रेन में जापानी PM शिगेरू इशिबा के साथ किया सफर, भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से भी मुलाकात

aajtak.in | नई दिल्ली | 30 अगस्त 2025, 8:52 AM IST

PM Modi Japan Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं. अपनी यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता की. अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान वे चार फैक्ट्रियों का दौरा करेंगे, जिनमें से एक में भारत के लिए शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार हो रहा है. यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले एससीओ सम्मेलन में भाग लेंगे.

PM Modi Japan Visit PM Modi Japan Visit

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता की, जिसका मकसद द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना है. दो दिवसीय जापान यात्रा पर गए पीएम मोदी का उद्देश्य दिल्ली और टोक्यो के रिश्तों को मजबूत करना है. इस दौरान वे चार फैक्ट्रियों का दौरा करेंगे, जिनमें से एक में E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है, जिसे भारत खरीदने की उम्मीद कर रहा है.

शिखर वार्ता से पहले पीएम मोदी ने इंडिया-जापान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं. पीएम मोदी की जापान यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और टैरिफ नीतियों के चलते भारत-अमेरिका संबंधों में गिरावट आई है. यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर जाएंगे, जहां वह 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

पीएम मोदी के जापान दौरे से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

8:52 AM (15 मिनट पहले)

'सफल दौरे से मिले शानदार नतीजे', PM मोदी की यात्रा के दौरान भारत-जापान के बीच ये समझौते हुए

Posted by :- Yogesh

पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच कई समझौते हुए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी जिसे प्रधानमंत्री ने रीपोस्ट किया.

 

8:38 AM (29 मिनट पहले)

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के गवर्नरों से मुलाकात की

Posted by :- Yogesh

अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के अलग-अलग प्रीफेक्चरों (राज्य-स्तर की इकाइयों) के गवर्नरों से मुलाकात की. इस बातचीत में 16 गवर्नरों ने हिस्सा लिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते बहुत पुराने सभ्यता से जुड़े हुए हैं और आज भी लगातार मजबूत हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब जरूरत है कि दिल्ली और टोक्यो तक सीमित रिश्तों को आगे बढ़ाकर भारत के राज्यों और जापान के प्रीफेक्चरों के बीच सीधा सहयोग बढ़ाया जाए. इसके लिए 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में 'स्टेट-प्रीफेक्चर पार्टनरशिप' की शुरुआत की गई थी, जो ट्रेड, तकनीक, पर्यटन, सुरक्षा, स्किल और कल्चर जैसे क्षेत्रों में रिश्तों को और मजबूत करेगी. मोदी ने भारतीय राज्यों और जापानी गवर्नरों से कहा कि वे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, छोटे उद्योग और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करें. उन्होंने कहा कि जैसे जापान के हर प्रीफेक्चर की अपनी खास ताकत है, वैसे ही भारत के हर राज्य की अपनी अलग क्षमता है. अगर दोनों मिलकर काम करें तो बड़ा फायदा होगा. मोदी ने खासतौर पर युवाओं और कौशल विकास के आदान-प्रदान पर जोर दिया और कहा कि जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय टैलेंट साथ आएंगे तो नए अवसर बनेंगे. गवर्नरों ने भी माना कि अगर राज्यों और प्रीफेक्चरों के बीच सीधे रिश्ते बढ़ते हैं तो भारत-जापान के कारोबारी, शैक्षिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे.

8:30 AM (37 मिनट पहले)

पीएम मोदी ने शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन से किया सफर

Posted by :- Yogesh

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पीएम मोदी के साथ बुलेट ट्रेन में सफर करते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं. उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेंडई की ओर जा रहा हूं. कल रात से ही सिलसिला जारी है, और मैं आपके साथ कार में रहूंगा.'

 

8:26 AM (41 मिनट पहले)

जापान में ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मिले पीएम मोदी

Posted by :- Yogesh

पीएम मोदी और शिगेरू इशिबा ने शनिवार को JR ईस्ट में ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात की. जापान के प्रधानमंत्री ने इसकी तस्वीरें ट्वीट की हैं.

Image

Advertisement
8:11 AM (57 मिनट पहले)

पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन, जानें पूरा शेड्यूल

Posted by :- Yogesh

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है. पीएम मोदी आज नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करेंगे. इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा उनके सम्मान में एक लंच देंगे. लंच के बाद दोनों नेता मिलकर टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे. इसके तुरंत बाद दोपहर करीब 12:20 बजे पीएम मोदी चीन के तियानजिन के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह शाम 4:10 बजे बिन्हाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

Advertisement
Advertisement