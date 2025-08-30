सात्विक-चिराग का कमाल... वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में मेडल किया पक्का, नंबर-2 जोड़ी को हराया

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का पेरिस में खेले जा रहे वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन जारी है. अब सात्विक-चिराग मेन्स डबल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया. क्वार्टर फाइनल में सात्विक-चिराग ने दूसरी वरीयता प्राप्त एरॉन चिया और सोह वूई यिक की मलेशियाई जोड़ी को 21-12, 21-19 से हराया. 9वीं सीड सात्विक-चिराग को ये मुकाबला जीतने में महज 43 मिनट लगे.

इस मैच से पहले तक मलेशियाई खिलाड़ियों के खिलाफ सात्विक-चिराग का हेड टू-हेड रिकॉर्ड 3-11 था. यानी ज्यादातर बार मलेशियाई जोड़ी ने ही उन्हें हराया था, लेकिन इस बार भारत के दोनों सितारे प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों पर भारी पड़े. यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि पिछले साल पेरिस ओलंपिक में इसी जोड़ी ने सात्विक-चिराग की पदक जीतने की उम्मीदें तोड़ी थीं. इस बार सात्विक-चिराग ने उसी जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही मेडल भी सुनिश्चित किया.

यह सात्विक-चिराग का वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में दूसरा मेडल है. इससे पहले साल 2022 में सात्विक-चिराग ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता था. सात्विक-चिराग की जीत से भारत ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में मेडल जीतने का वो सिलसिला बरकार रखा है, जो सला 2011 से चला आ रहा है.

ऐसा रहा क्वार्टर फाइनल मुकाबला

पहले गेम में सात्विक-चिराग ने शानदार शुरुआत करते हुए लगातार 6 प्वांइट्स जीतकर 8-2 की बढ़त बना ली. सात्विक ने जहां पीछे से जोरदार स्मैश लगाए, तो चिराग ने नेट पर आक्रामक इंटरसेप्शन किए. दोनों ने अपने आक्रामक खेल से मलेशियाई जोड़ी को परेशान किया. नतीजा ये हुआ कि पहला गेम सात्विक-चिराग ने आसानी से 21-12 से जीत लिया,

दूसरा गेम थोड़ा तनावपूर्ण रहा. सात्विक-चिराग ने एक समय 11-7 की बढ़त बना ली थी और लग रहा था कि वे मैच आसानी से जीत जाएंगे. लेकिन मलेशियाई जोड़ी ने जोरदार वापसी की और स्कोर 19-19 हो गया. इस वक्त दबाव ज्यादा था, लेकिन सात्विक-चिराग ने हिम्मत दिखाते हुए लगातार अटैक किए और दो अंक लेकर 21-19 से गेम जीत लिया.

अब सात्विक-चिराग के सामने चीनी चुनौती

क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान साइडलाइन से कोच बी. सुमीत रेड्डी लगातार सात्विक-चिराग को आक्रामक बने रहने की सलाह देते रहे. मुकाबले के बाद दोनों खिलाड़ियों का जश्न साफ बता रहा था कि यह जीत कितनी मायने रखती है. अब सात्विक-चिराग सेमीफाइनल में 11वीं वरीयता प्राप्त चीनी जोड़ी चेन बोयांग और लियू यी से भिड़ेंगे.

