scorecardresearch
 

Feedback

बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर बंद किए तीन लैंड पोर्ट, व्यापार गतिविधियों में आई कमी के बाद फैसला

भारत ने बांग्लादेश को ट्रांस शिपमेंट सेवाओं पर रोक लगा दी थी. इस फैसले का असर अब दिखने लगा है. बांग्लादेश ने व्यापार गतिविधियों में आई कमी के बाद अब तीन लैंड पोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है.

Advertisement
X
भारत ने मई-जून में बांग्लादेश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा पर लगा दी थी रोक (Photo: ITG)
भारत ने मई-जून में बांग्लादेश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा पर लगा दी थी रोक (Photo: ITG)

बांग्लादेश सरकार ने लंबे समय से निष्क्रिय तीन लैंड पोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है. जिन लैंड पोर्ट को बंद करने का ऐलान हुआ है, उनमें नीलफामारी का चिलाहाटी, चुआडांगा का दौलतगंज और रंगमती का तेगामुख लैंड पोर्ट शामिल हैं. मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने ये तीनों लैंड पोर्ट बंद करने का फैसला सलाहकार परिषद की बैठक में लिया.

ये तीनों ही लैंड पोर्ट भारत के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित हैं. इन लैंड पोर्ट्स से कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं हो रही. इस वजह से खर्च में कटौती करने के लिए यूनुस सरकार ने यह फैसला लिया है. यूनुस सरकार का ये फैसला भारत की ओर से बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांस शिपमेंट सेवा को निरस्त करने के फैसले के कुछ महीने बाद आया है.

भारत ने मई जून में बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांस शिपमेंट सेवा को निरस्त कर दिया था और व्यापार के लिए केवल कोलकाता और मुंबई पोर्ट का इस्तेमाल करने की बात कही थी. गौरतलब है कि नीलफामारी का चिलाहाटी लैंड पोर्ट पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी, चुआडांगा का  दौलतगंज लैंड पोर्ट पश्चिम बंगाल के ही मझदिया और रंगमती का तेगामुख लैंड पोर्ट मिजोरम के देमागरी से जुड़ा है.

सम्बंधित ख़बरें

India-Bangladesh Border
बॉर्डर पर अपराधों पर नकेल कसेंगे भारत-बांग्लादेश, संयुक्त गश्त और निगरानी बढ़ेगी 
china pakistan bangladesh trilateral relations
चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ कितना चिंताजनक? जानिए क्या कहता है देश का मिजाज  
Bangladesh is overwhelmed by illegal migrants; what lessons does this hold for India?
अवैध घुसपैठियों से बांग्लादेश दिवालिया, भारत के लिए क्या है सबक? 
सैयदा हमीद के खिलाफ दिल्ली में हिंदू सेना ने जताया विरोध (Photo: PTI)
'बांग्लादेशियों को बाहर निकालो...', सैयदा हमीद के इवेंट में हिंदू सेना का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी 
Bangladesh Chief Advisor Muhammad Yunus
बांग्लादेश को जल्द मिलेगी लोकतांत्रिक सरकार, यूनुस बोले- जो जीतेगा, उसे सौंप देंगे सत्ता 
Advertisement

यह भी पढ़ें: बॉर्डर पर अपराधों पर नकेल कसेंगे भारत-बांग्लादेश, संयुक्त गश्त और निगरानी बढ़ेगी

इन लैंड पोर्ट्स को बंद करने के साथ ही बांग्लादेश सरकार ने हबीगंज में बल्ला लैंड पोर्ट भी बंद कर दिया है. इस लैंड पोर्ट पर भारत की ओर से काम अभी पूरा नहीं हुआ था. यह लैंड पोर्ट त्रिपुरा के खोवाई के समीप है. गौरतलब है कि भारत की ओर से ट्रांस शिपमेंट सुविधा पर रोक लगाए जाने के बाद सड़क मार्ग से व्यापार में उल्लेखनीय कमी आई है.

यह भी पढ़ें: भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की साज़िश नाकाम, कार के फ्यूल टैंक से मिली 27 किलो चांदी... तस्कर गिरफ्तार

सीमा शुल्क और अन्य समस्याओं के कारण जूट उत्पाद और गारमेंट्स का आयात करीब-करीब बंद ही हो गया है. बांग्लादेश सरकार की ओर से व्यापार गतिविधियों में आई कमी के कारण इन लैंड पोर्ट्स के संचालन की वजह से पड़ रहे वित्तीय दबाव का भी जिक्र किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement