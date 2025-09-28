Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

तमिलनाडु के करूर में शनिवार को तमिलगा वेत्री कझगम प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई. इस हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 95 लोग घायल हैं. RSS ने अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर अमरावती में होने वाले विजयदशमी समारोह के लिए CJI बीआर गवई की मां, डॉ. कमलताई गवई को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में UNGA के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान स्थिति में सुधारों पर ज़ोर दिया. महाराष्ट्र में बाढ़ के खतरे की वजह से एमपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 टाल दी गई है. दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट संस्थान में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है. पढ़िए रविवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

एक्टर विजय की रैली में जानलेवा भगदड़, अब तक 39 लोगों की मौत, 95 जख्मी

तमिलनाडु के करूर में शनिवार को तमिलगा वेत्री कझगम प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई. इस हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 95 लोग घायल हैं. मृतकों की संख्या में इज़ाफा हो सकता है. बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

RSS ने CJI बीआर गवई की मां को विजयदशमी के प्रोग्राम में किया आमंत्रित, अमरावती में होगा कार्यक्रम

RSS ने अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर अमरावती में होने वाले विजयदशमी समारोह के लिए CJI बीआर गवई की मां, डॉ. कमलताई गवई को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. कार्यक्रम में वरिष्ठ आरएसएस नेता जे नंद कुमार मुख्य वक्ता होंगे. बता दें कि RSS की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी.

UN में बदलाव की जरूरत... भारत जिम्मेदारी निभाने को तैयार, UNGA में बोले जयशंकर

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में UNGA के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान स्थिति में सुधारों पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता दोनों का विस्तार होना चाहिए, भारत बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने को तैयार है. UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को कई देशों का समर्थन मिला है.

महाराष्ट्र में बाढ़ के खतरे के कारण MPSC Civil Services exam 2025 स्थगित, अब इस दिन होगी परीक्षा

महाराष्ट्र में बाढ़ के खतरे की वजह से एमपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 टाल दी गई है. महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025, जो पहले 28 सितंबर को निर्धारित थी, अब 9 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षा भी देर से होगी.

स्वामी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार, छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दबोचा

दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट संस्थान में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है. छात्राओं के आरोप के बाद से ही आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी. चैतन्यानंद ने दिल्ली की एक अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. लेकिन शुक्रवार को अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी थी.

