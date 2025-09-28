scorecardresearch
 

RSS ने CJI बीआर गवई की मां को विजयदशमी के प्रोग्राम में किया आमंत्रित, अमरावती में होगा कार्यक्रम

RSS अपने शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत कर चुका है. इसी कड़ी में 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अमरावती में विजयदशमी कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की मां डॉ. कमलताई गवई होंगी. कार्यक्रम में वरिष्ठ RSS नेता जे नंद कुमार मुख्य वक्ता होंगे.

अमरावती में 5 अक्टूबर को संघ का विशेष विजयदशमी कार्यक्रम आयोजित होगा (File Photo: PTI)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने देशभर में अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की है. इसी क्रम में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में अगले महीने होने वाले विजयदशमी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की मां डॉ. कमलताई गवई को आमंत्रित किया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक,  RSS की अमरावती महानगर इकाई 5 अक्टूबर को अमरावती के किरण नगर स्थित श्रीमती नरसम्मा महाविद्यालय मैदान में कार्यक्रम का आयोजन करेगी. वरिष्ठ आरएसएस नेता जे नंद कुमार इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे. वहीं, कमलताई गवई के परिवार के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्हें निमंत्रण मिला है. 

ये भी पढ़ें- जब डॉ. हेडगेवार को बताए बिना उन्हें बना दिया गया RSS का ‘सरसंघचालक’

बता दें कि RSS की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी. शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ ने देशभर में एक लाख से अधिक 'हिंदू सम्मेलनों'और हजारों संगोष्ठियों के आयोजन की योजना बनाई है, इसकी शुरुआत नागपुर मुख्यालय से 2 अक्टूबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत के वार्षिक विजयदशमी संबोधन से होगी. लोगों तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए आरएसएस ने देशभर में घर-घर संपर्क कार्यक्रम चलाने का भी फैसला किया है.

ये भी पढ़ें- संघ के 100 साल: अगर जज साहब की चलती तो ‘जरी पटका मंडल’ होता RSS का नाम
 

