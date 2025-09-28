scorecardresearch
 

महाराष्ट्र में बाढ़ के खतरे के कारण MPSC Civil Services exam 2025 स्थगित, अब इस दिन होगी परीक्षा

महाराष्ट्र में बाढ़ के खतरे की वजह से एमपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 टाल दी गई है. इसके साथ ही सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षा भी देर से होगी.

ग्रुप-बी सेवा और सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में तकनीकी व गैर-तकनीकी पदों की राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी देरी होगी. परीक्षा की नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी. (Photo: mpsc.gov.in)
महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण राज्य को एमपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति और राज्य मौसम विभाग द्वारा जारी भारी वर्षा की चेतावनी के कारण कई महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. इस निर्णय से सिविल सेवा और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे.

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पुनर्निर्धारित
महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2025, जो पहले 28 सितंबर को निर्धारित थी, अब 9 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. आयोग ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई गांवों और तालुकाओं में संपर्क टूटने का हवाला देते हुए एक आधिकारिक नोटिस जारी किया.  नोटिस में कहा गया है, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में बैठने से वंचित न रहे, सरकार ने पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया है.

अन्य परीक्षाओं पर प्रभाव
महाराष्ट्र ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2025, जो 9 नवंबर को होनी थी, अब टल गई है. नई तारीख आयोग बाद में जारी करेगा. इसके अलावा, सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों में तकनीकी व गैर-तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षा भी देरी से होगी.

25 और 26 सितंबर को होनी थी परीक्षा
आयोग की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "सोलापुर जिले सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. संशोधित कार्यक्रम जल्द ही घोषित किए जाएंगे.

---- समाप्त ----
