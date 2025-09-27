scorecardresearch
 

तमिलनाडु: एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़, 5 लोगों की मौत की आशंका

करुर में विजय की रैली में भारी भीड़ के कारण कई कार्यकर्ता और बच्चे बेहोश हो गए. रैली के दौरान भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए. रैली में 9 साल की बच्ची लापता हो गई, जिसे खोजने के लिए विजय ने कार्यकर्ताओं से मदद मांगी.

एक्टर विजय की करुर रैली में भारी संख्या में लोग जुटे थे. (Photo- Screengrab)
तमिलनाडु के करुर में आयोजित टीवीके (टीम विजय कझगम) रैली में भारी भीड़ के कारण अफरा-तफरी मच गई. रैली के दौरान भगदड़ मच गई और कई कार्यकर्ता बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. कई बच्चों को भी बेहोशी के कारण भर्ती किया गया. बताया जा रहा है कि हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है.

यह घटना तब हुई जब विजय करुर में भाषण दे रहे थे. टीवीके प्रमुख विजय ने अपनी भाषण बीच में रोक दी और कार्यकर्ताओं को पानी की बोतलें दीं. उन्होंने भीड़ से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने का आग्रह किया. इस दौरान, रैली में 9 साल की एक बच्ची लापता हो गई, जिसे तलाशने के लिए विजय ने कार्यकर्ताओं से मदद मांगी.

इस रैली के दौरान विजय ने पूर्व DMK मंत्री सेंथिल बालाजी पर निशाना साधा और छह महीने में सत्ता परिवर्तन का दावा किया. पुलिस और रैली आयोजक बच्ची और बेहोश हुए लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत सक्रिय हुए. रैली स्थल पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. 

एक्टर विजय ने डीएमके की आलोचना की

इस दौरान उन्होंने पूर्व DMK मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर इशारा करते हुए तंज किया. सीधे नाम लिए बिना, विजय ने DMK की आलोचना की कि उन्होंने पहले करुर में हवाई अड्डा बनाने का वादा किया, लेकिन बाद में केंद्र सरकार से इसे बनाने के लिए कहा.

तमिलनाडु की सत्ता में बदलाव का दावा

भाषण के दौरान विजय ने यह भी कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में अगले छह महीनों में सत्ता बदल जाएगी. यह रैली विजय के 2026 विधानसभा चुनावों से पहले पूरे राज्य में चल रहे अभियान का हिस्सा थी. अधिकारियों और आयोजकों ने स्थिति को नियंत्रित किया और रैली बिना किसी और बाधा के समाप्त हो गई.

एक्टर विजय पर तमिलनाडु सीएम ने जांच के आदेश दिए

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि करुर से जो खबरें आ रही हैं, वे चिंता जनक हैं. उन्होंने कहा, "मैंने निर्देश दिए हैं कि भीड़ में फंसे और बेहोश होने वाले लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर उनकी मेडिकल मदद की जाए. मैंने इस बारे में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी, मंत्री सुब्रमणियन एमए और जिला कलेक्टर से बात की है."

सीएम स्टालिन ने कहा, "साथ ही, पड़ोसी तिरुचिरापल्ली जिले के मंत्री अंबिल महेश को भी तुरंत जरूरी मदद देने का निर्देश दिया गया है. मैंने ADGP से भी बात की है ताकि स्थिति को जल्दी नियंत्रित किया जा सके. मैं जनता से अपील करता हूं कि वे डॉक्टरों और पुलिस के साथ सहयोग करें.

