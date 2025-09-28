scorecardresearch
 

स्वामी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार, छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दबोचा

निजी मैनेजमेंट संस्थान में छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसकी गिरफ्तारी आगरा के एक होटल से की गई है. फिलहाल पुलिस चैतन्यानंद का मेडिकल करा रही है.

पुलिस गिरफ्त में छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट संस्थान में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसकी गिरफ्तारी आगरा से हुई है. छात्राओं के आरोप के बाद से ही आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी. उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी. जिसके बाद से पुलिस आगरा और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी. 

पुलिस के मुताबिक छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी बीती रात करीब 3.30 बजे एक होटल से की गई है. वह पिछले कई दिनों से आगरा में छिपा था. फिलहाल उससे मामले में पूछताछ की जा रही है और मेडिकल कराया जा रहा है. 

मार्च में दर्ज हुई थी चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे की एक छात्रा ने मार्च 2025 में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि 60,000 रुपये का चंदा देने के बावजूद उससे अतिरिक्त राशि मांगी गई थी.

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित प्रबंधन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष चैतन्यानंद (62) ने संस्थान के अंदर अपने वफादारों का एक नेटवर्क बनाया था और उन्हें ऐसे पदों पर नियुक्त किया था जिनके लिए वे योग्य भी नहीं थे.

चैतन्यानंद ने उससे कहा था कि या तो वह 60,000 रुपये और दे या एक साल तक संस्थान में बिना वेतन के काम करे, या फिर कॉलेज छोड़ दे. निजी प्रबंधन संस्थान के प्रशासन ने बताया कि 30 से ज़्यादा छात्राओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में, कई छात्राओं ने चैतन्यानंद द्वारा यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और धमकियों के बारे में बताया. जिसके बाद 4 अगस्त को चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

चैतन्यानंद छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में आने के लिए मजबूर करता था. वहीं नहीं आने पर फेल करने की धमकी भी देता था. साथ ही चैतन्यानंद ने कई महिलाओं को भी अपनी टीम में रखा था. जो कॉलेज छात्राओं की चैट डिलीट करवाती थीं. पुलिस को चैट डिलीट कराने के सबूत भी हाथ लगे हैं.  चैतन्यानंद छात्राओं को लंदन घुमाने का भी लालच देता था. छात्राओं से कहता था कि तुम लोगों को लंदन ले चलूंगा और तुम लोगों को पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे. 

चैतन्यानंद ने अदालत में भी लगाई थी जमानत याचिका

चैतन्यानंद ने दिल्ली की एक अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर जमानत याचिका लगाई थी. लेकिन शुक्रवार को अदालत ने अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने कहा था कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और पुलिस को "धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, षडयंत्र और धन के दुरुपयोग के रैकेट का पता लगाने" के लिए हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है.

अदालत ने जांच अधिकारी की इस दलील का ज़िक्र किया कि आरोपी अपने दिए गए पते पर मौजूद नहीं था और उसका मोबाइल फ़ोन बंद था. आदेश में "आरोपों की गंभीरता" और अपराध की "गंभीरता" को ध्यान में रखा गया है. अदालत ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि चैतन्यानंद ने 'श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट' नाम से एक धोखाधड़ी वाला ट्रस्ट बनाया था, ताकि 'श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च' की संपत्ति को अपने द्वारा बनाए गए "धोखाधड़ी वाले ट्रस्ट" में "वितरित" किया जा सके.

अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने एक विशिष्ट भूखंड को धोखाधड़ी वाले ट्रस्ट में बदल दिया और संबंधित प्राधिकारी को बिना किसी अनुमोदन या सूचना दिए उसे उप-पट्टे पर दे दिया. आदेश में कहा गया है कि भूखंड संख्या 7 से प्राप्त राजस्व और धनराशि श्री शारदा भारतीय प्रबंधन अनुसंधान संस्थान और पीठम (श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठम, श्रृंगेरी) के लाभ के लिए थी, लेकिन अभियुक्त ने इन राजस्व और धनराशि को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया और पीठम की संपत्ति और धनराशि का आपराधिक रूप से दुरुपयोग किया.

