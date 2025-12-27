Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: देश की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज कई बड़ी घटनाएं चर्चा में हैं. कर्नाटक में जारी नेतृत्व विवाद के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस कार्यसमिति की अहम बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं, जहां डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज है. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले से जुड़ी एक स्कॉर्पियो ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक DSP को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल ने सोमालिलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है. वहीं उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

कर्नाटक के नेतृत्व विवाद के बीच सिद्धारमैया दिल्ली रवाना, कांग्रेस कार्यसमिति बैठक पर टिकीं निगाहें

कर्नाटक की सियासत में चल रहे नेतृत्व विवाद के बीच CM सिद्धारमैया कांग्रेस कार्यसमिति की अहम बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं. इस बैठक को ऐसे समय में बेहद अहम माना जा रहा है, जब राज्य में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक उन्हें जल्द मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे है.

CM नीतीश के काफिले में शामिल स्कॉर्पियो ने DSP को मारी टक्कर, जमीन पर गिरकर हुए चोटिल- VIDEO

बिहार के CM नीतीश कुमार के काफिले की एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक DSP को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पुलिस अधिकारी घायल हो गए. गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया. यह घटना उस समय हुई जब सीएम गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की तैयारियों का जायजा लेने राजधानी पटना स्थित गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे थे.

इजरायल ने अफ्रीका के इस मुस्लिम देश से मिलाया हाथ, मान्यता देने वाला पहला मुल्क बना

इजरायल स्व घोषित रिपब्लिक ऑफ सोमालिलैंड को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इज़रायल अब सोमालिलैंड के साथ कृषि, स्वास्थ्य, तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में तुरंत सहयोग शुरू करेगा. सोमालिलैंड सुन्नी मुस्लिम आबादी वाला देश है.

'सजा निलंबन आदेश कानून के खिलाफ...', कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, गिनाईं HC के फैसले की खामियां

उन्नाव रेप कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा निलंबन के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सीबीआई की याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को कानून के विपरीत, त्रुटिपूर्ण और पीड़िता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है. CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि HC आदेश पूरी तरह विकृत और कानून के खिलाफ है.

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम, राजधानी, दुरंतो, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी घंटों लेट, देखें लिस्ट

उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो और तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. शनिवार को भी दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) से गुज़रने वाली दो दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट रहीं. वहीं, नई दिल्ली-सियालदह राजधानी और नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी 12-12 घंटे देरी से चलीं.

जो बुमराह-अर्शदीप नहीं कर सके... वो दीप्ति शर्मा ने कर दिखाया, टी20 इंटरनेशनल में रच दिया इतिहास

भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने विमेंस टी20 इंटरनेशनल में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए हैं. ये उपलब्धि दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ हुए तीसरे T20I में हासिल की. दीप्ति शर्मा भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल (मेन्स और वूमेन्स दोनों शामिल) में 150 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज हैं.

IND-W vs SL-W 3rd T20I Highlights: भारतीय टीम ने श्रीलंका को धो डाला, टी20 सीरीज भी कब्जाई, शेफाली वर्मा-रेणुका सिंह बनीं जीत में स्टार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को टी20 सीरीज का तीसरे मुकाबले को श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले ली. आजतक के अनुसार, इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने भारत को जीत के लिए 113 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 13.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया.

