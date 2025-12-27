scorecardresearch
 
CM नीतीश के काफिले में शामिल स्कॉर्पियो ने DSP को मारी टक्कर, जमीन पर गिरकर हुए चोटिल- VIDEO

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक डीएसपी को पीछे से टक्कर मार दी. पुलिस अधिकारी टक्कर लगने से जमीन पर गिर गए. गनीमत रही की उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी.

पटना में सीएम नीतीश कुमार के काफिले में शामिल स्कॉर्पियो ने ट्रैफिक डीएसपी को टक्कर मार दी. (Photo: ITG)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक डीएसपी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पुलिस अधिकारी घायल हो गए. गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया. यह घटना उस समय हुई जब सीएम गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की तैयारियों का जायजा लेने राजधानी पटना स्थित गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे थे.

घटना के समय ट्रैफिक डीएसपी यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे. काफिले में शामिल स्कॉर्पियो अचानक रिवर्स होने लगी और दूसरी ओर मुंह करके खड़े डीसीपी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े और चोटिल हो गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत घायल अधिकारी की मदद की और स्थिति को संभाला. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ड्राइवर को बैक करने से रोकने के लिए पुलिसवालों ने जोर-जोर से गाड़ी पर थपथपाया और चेतावनी दी. उनका कहना था कि समय पर गाड़ी नहीं रुकती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था.

यह घटना तब हुई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिख धर्म के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने संगत के लिए की गई सुविधाओं का निरीक्षण किया. अधिकारियों के मुताबिक, जब सीएम का काफिला दीदारगंज मार्केट कमिटी क्षेत्र में वॉच टावर के पास पहुंचा, तभी उनके काफिले की एक स्कॉर्पियो रिवर्स होने लगी और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक डीएसपी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीएसपी जमीन पर गिर गए और उन्हें चोटें आईं.

हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई, लेकिन वहां मौजूद पुलिस बल ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित कर लिया. घायल डीएसपी को तत्काल चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई. यह घटना मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि काफिले की गाड़ियां आमतौर पर नियंत्रित गति से चलती हैं. प्रकाश पर्व के मद्देनजर पटना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसलिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को और सख्त किया गया है.

