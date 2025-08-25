scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए किराए में बढ़ोतरी की है. वहीं, ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पुलिस ने तीसरे आरोपी रोहित भाठी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
DMRC ने मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की है. (File Photo)
DMRC ने मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की है. (File Photo)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए किराए में बढ़ोतरी की है. वहीं, ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पुलिस ने तीसरे आरोपी रोहित भाठी को गिरफ्तार कर लिया है. इन खबरों के अलावा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गवर्नमेंट और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-फ्री यात्रा समझौते पर साइन हुए. पढ़ें सोमवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, अब सबसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए लगेंगे 64 रुपये, जानिए सारे स्लैब

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की है. DMRC ने एक्स पोस्ट में जानकारी दी कि 25 अगस्त 2025 से नई दरें लागू हो गई हैं. नए नियमों के तहत किराए में एक रुपये से चार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

निक्की हत्याकांड: पति और सास के बाद जेठ भी गिरफ्तार, घटना वाली रात के बाद से चल रहा था फरार
 
ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पुलिस ने तीसरे आरोपी रोहित भाठी को गिरफ्तार कर लिया है. निक्की हत्याकांड में पति विपिन और सास के बाद ये तीसरी गिरफ्तारी है. पुलिस ने रोहित की गिरफ्तारी सिरसा टोल के पास से की है. 

Advertisement

बांग्लादेश का PAK के साथ बढ़ रहा याराना... वीजा-फ्री ट्रैवल, राजदूतों को ट्रेनिंग समेत किए 6 समझौते

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गवर्नमेंट और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-फ्री यात्रा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. ये समझौता रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री मुहम्मद इशाक डार की ढाका यात्रा के दौरान छह समझौतों में से एक था.

दिल्ली CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव, सीआरपीएफ से वापस लेकर फिर दी गई दिल्ली पुलिस को 

केन्द्र सरकार ने दिल्ली की सीएम गुप्ता को दी गई ज़ेड कैटेगरी की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली है. अब उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है. 

UGC का नया फैसला: Psychology-Nutrition समेत इन ऑनलाइन कोर्स की मान्यता खत्म 

यूजीसी ने मनोविज्ञान, पोषण और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कोर्सों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. यूजीसी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जुलाई-अगस्त 2025 से विश्वविद्यालय और कॉलेज इन कोर्सों को ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यम से नहीं चला पाएंगे.

सरकारी नौकरी: BPSC ने 935 पोस्ट पर निकाली भर्ती, 27 अगस्त से आवेदन शुरू

बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के 935 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू होगी. इस पोस्ट पर आवेदन करने वालों के पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, आवेदन करने वालों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए.

Advertisement

Rain Alert: दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह झमाझम बारिश, इन राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी, स्कूल-कॉलेज बंद

मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को पूरे दिन अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल ज़िलों के लिए ऑरेंज जारी किया गया है.

हूती विद्रोहियों पर इजरायल ने किया बड़ा हमला, यमन की राजधानी सना में कई ठिकानों पर दागीं मिसाइलें

इज़रायल ने रविवार को यमन की राजधानी सना में ज़ोरदार हवाई हमले किए, जिसमें छह की मौत हो गई और 86 अन्य लोग घायल हो गए. इज़रायली सेना का कहना है कि एयर स्ट्राइक में कई जगहों को निशाना बनाया गया है.

TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर ED की रेड, शिक्षक नियुक्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
 
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में ED ने मुर्शिदाबाद स्थित TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर पर छापा मारा. साहा पहले 2023 में CBI द्वारा गिरफ्तार हो चुके हैं. उन पर रिश्वत लेकर फर्जी नियुक्ति कराने का आरोप है.

स्पेस स्टेशन से लौटे शुभांशु के स्वागत में उमड़ा लखनऊ, हर हाथ में तिरंगा, गूंजे भारत माता की जय के नारे
 
स्पेस स्टेशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंच गए हैं, जहां हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement