हूती विद्रोहियों पर इजरायल ने किया बड़ा हमला, यमन की राजधानी सना में कई ठिकानों पर दागीं मिसाइलें

हूती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने रविवार को यमन में एयर स्ट्राइक कर दो बिजली संयंत्र और एक गैस स्टेशन को तबाह कर दिया है. हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, इस हमले में छह की मौत हो गई है और 86 लोग घायल हुए हैं.

इजरायल ने हूती विद्रोहियों पर दागी मिसाइलें. (Photo: Reuters)
इजरायल ने रविवार को यमन की राजधानी सना में जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें छह की मौत हो गई और 86 अन्य लोग घायल हो गए. हमलों के दौरान सना के कई रिहयाशी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दीं. इजरायली सेना का कहना है कि एयर स्ट्राइक में कई जगहों को निशाना बनाया गया है, जिसमें बिजली संयंत्र और एक गैस स्टेशन शामिल है. ये हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के जवाब में किया गया है.

एयर स्ट्राइक के बाद इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि ये हमले हूती आतंकियों द्वारा इजरायल और इसके नागरिकों पर बार-बार किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं, जिनमें इजरायल के लोगों के खिलाफ पिछले हफ्ते सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और UAV (ड्रोन) से हमला शामिल था.

इजरायली सेना ने कहा कि उनके निशाने पर सना में एक सैन्य परिसर था, जिसमें राष्ट्रपति भवन, दो बिजली संयंत्र और एक ईंधन स्टेशन शामिल थे.

'हमले में छह लोगों की मौत'

हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इजरायली हमलों में छह की मौत हो गई है और 86 लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इससे पहले शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजरायल की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी. ये हमला गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया था.

एक इजरायली वायुसेना अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस मिसाइल में संभवतः कई सबम्यूनिशन थे जो प्रभाव पर विस्फोट करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे. अधिकारी ने कहा, 'ये पहली बार है कि यमन ने इस तरह की मिसाइल दागी गई हो.'

इसके अलावा उन्होंने इजरायल की ओर बार-बार मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से ज्यादातर मिसाइलों को इजरायली सेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया. इसके जवाब में इजरायल ने यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्रों, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होदेइदाह बंदरगाह पर हमले किए हैं.

जारी रहेगा फिलिस्तीनियों का समर्थन

हूती के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल कादर अल-मुर्तदा ने रविवार को एक्स पर कहा कि हूती गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता जारी रखेंगे. उन्होंने कहा, 'इजरायल को ये जानना चाहिए कि हम अपने गाजा के भाइयों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी बलिदान देना पड़े.'

आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में गाजा में इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कार्गो जहाजों पर हमले किए. इन हमलों को उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के रूप में पेश किया था.

