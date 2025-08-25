scorecardresearch
 

Rain Alert: दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह झमाझम बारिश, इन राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी, स्कूल-कॉलेज बंद

राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है. आज, 25 अगस्त को भी सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई. इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया.

आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Photo-PTI)
आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Photo-PTI)

पहाड़ों से लेकर मैदान तक मॉनसून का कहर जारी है. सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में बाढ़ का मंजर है. बूंदी, टोंक और धौलपुर जैसे शहरों में भी जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा किया है. वहीं जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश

डकसूम घाटी में जारी बारिश के कारण छोटे-छोटे नाले उफान पर हैं और पानी का बहाव काफी तेज है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है. कठुआ में नदी में उफान चलते एक पुल झुक गया है, जिसको लेकर पुल गिरने का खतरा बढ़ गया है. तवी नदी में उफान के चलते निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है.

दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना

मौसम विभाग ने आज पूरे दिन के लिए अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बता दें कि इसके बाद पूरे अगस्त तेज बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि हल्की बूंदाबांदी बनी रहेगी.

राजस्थान में दो दिन स्कूल बंद

राजस्थान के 13 जिलों में अगले दो दिनों तक स्कूलों में छुट्टियों कर दी गई है. जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा में पहली से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि राहत की बात है कि मौसम विभाग ने इन जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है. वहीं, पाली, जालौर, सिरोही के इलाक़ों में भारी बारिश की चेतावनी है.

उत्तराखंड के भारी बारिश का अलर्ट

इसके अलावा उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं. देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों के लिए ऑरेंज जारी किया गया है. चमोली और उत्तरकाशी में स्कूल भी बंद रहेंगे.

