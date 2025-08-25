scorecardresearch
 

Feedback

निक्की हत्याकांड: पति और सास के बाद जेठ भी गिरफ्तार, घटना वाली रात के बाद से चल रहा था फरार

निक्की हत्याकांड मामले में पुलिस ने जेठ रोहित को गिरफ्तार कर लिया है. रोहित घटना वाली रात के बाद से ही फरार चल रहा है. इस हत्याकांड से जुड़ी ये तीसरी गिरफ्तारी है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में रोहित भाटी. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
पुलिस गिरफ्त में रोहित भाटी. (Photo: Arvind Ojha/ITG)

ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पुलिस ने तीसरे आरोपी रोहित भाठी को गिरफ्तार कर लिया है. निक्की हत्याकांड में पति विपिन और सास के बाद ये तीसरी गिरफ्तारी है. पुलिस ने रोहित की गिरफ्तारी सिरसा टोल के पास से की है. थाना कासना पुलिस ने बताया कि सोमवार को मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से वांछित अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है. रोहित मृतका निक्की का जेठ है.

रोहित के खिलाफ 22 अगस्त को थाना कासना में तहरीर दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आरोपी की तलाश कर रही थी. रोहित निक्की का जेठ है और उसकी बड़ी बहन का पति है. घटना वाली रात यानि कि 22 अगस्त के बाद से ही वह फरार चल रहा था. 

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: निक्की को घर से निकालकर विपिन की दूसरी शादी कराना चाहते थे सास-ससुर... बहन कंचन ने खोले कई राज

सम्बंधित ख़बरें

In the Nikki murder case, after the accused husband Vipin, the police also arrested the accused mother-in-law
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी पति के बाद सास भी अरेस्ट 
मर्सिडीज और कैश की डिमांड कर रहे थे निक्की हत्याकांड के आरोपी. (File Photo: ITG)
मर्सिडीज कार, 60 लाख कैश... स्कॉर्पियो-बुलेट लेकर भी खत्म नहीं हुई डिमांड, निक्की हत्याकांड की कहानी 
Nikki murder case: Husband shot, mother-in-law arrested | Greater Noida
ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड: पति का 'हाफ एनकाउंटर', सास भी गिरफ्तार 
निक्की की शादी उसी घर में हुई, जहां उसकी बड़ी बहन कंचन की हुई थी (Photo:instan/@kanchanbhati6668)
निक्की को घर से निकालकर विपिन की दूसरी शादी कराना चाहते थे सास-ससुर... बहन कंचन ने खोले कई राज 
Nikki murder case: Accused Vipin shows no remorse, mother-in-law arrested.
निक्की हत्याकांड: पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, आरोपी पति के बाद सास भी गिरफ्तार 

इससे पहले पुलिस ने निक्की के पति और सास को किया था गिरफ्तार

रविवार को पुलिस ने निक्की के पति विपिन को गिरफ्तार किया था. पुलिस की विपिन के साथ मुठभेड़ भी हुई थी. पुलिस द्वारा जब उसे ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था. तभी पुलिस टीम में शामिल एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर वह भागने लगा. वहीं, जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी. जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर में गोली लग गई.

Advertisement

पुलिस की गोली लगते ही विपिन गिर गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया. जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, विपिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी सास को भी गिरफ्तार कर लिया. 

आपको बता दें कि दहेज की मांग को लेकर निक्की की पहले पति ने पिटाई की थी और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा दी. निक्की को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. मामले को लेकर निक्की की बड़ी बहन ने उसके पति, सास और जेठ पर एफआईआर दर्ज कराई थी. 

यह भी पढ़ें: निक्की हत्याकांड: एक्शन में पुलिस, एनकाउंटर में पति जख्मी, सास अरेस्ट... जानिए इस केस में अब तक क्या हुआ?

2016 में निक्की की विपिन से हुई थी शादी

निक्की के पिता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि ससुराल वालों की मांगें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं. उन्होंने हमसे 36 लाख रुपये दहेज मांगना शुरू कर दिया था. 2016 में दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी, निक्की की शादी विपिन भाटी से और कंचन की शादी रोहित भाटी से हुई थी.

शादी में उन्होंने एक स्कॉर्पियो कार मांगी. हमने उन्हें दे दी, और फिर उन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल मांगी, जो हमने दे दी. हालांकि इसके बावजूद भी उनकी मांगें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थीं और उसके बाद उन्होंने हमसे 36 लाख रुपये मांगने शुरू कर दिए.

Advertisement

दोनों भाई काम नहीं करते थे. शादी के बाद से ही वे पैसे मांगते रहे. कभी कहते थे कि अपनी मर्सिडीज़ हमें दे दो, तो कभी हमारी स्कॉर्पियो मांगते थे. मैंने अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर खोलने में मदद की क्योंकि विपिन के पास कोई काम नहीं था. फिर उसने पार्लर से पैसे चुराने शुरू कर दिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement