दिल्ली CM रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में बदलाव, सीआरपीएफ से सुरक्षा वापस लेकर फिर दी गई दिल्ली पुलिस को

दिल्ली की राजनीति में चर्चा का बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा और उन पर हुए हमले का मामला बना हुआ है. इस बीच केन्द्र सरकार ने सीएम गुप्ता को दी गई ज़ेड कैटेगरी की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली है. अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है.

गौरतलब है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था. यह घटना 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान सिविल लाइन्स स्थित कैंप ऑफिस में हुई थी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को "मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश" बताया था. हमले के अगले ही दिन गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को जेड कैटेगरी प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया था. लेकिन अब यह सुरक्षा वापस लेकर सीएम की सुरक्षा फिर से दिल्ली पुलिस के हवाले कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमले में एक और गिरफ्तार, ₹2000 ट्रांसफर का खुलासा

इस बीच, मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन सैय्यद को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि तहसीन ने आरोपी राजेश की मदद के लिए पैसे भेजे थे और दोनों लगातार संपर्क में थे.

Advertisement

आरोपी पहले सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सीएम आवास और फिर...

पूछताछ में यह भी सामने आया है कि राजेश मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा देखकर वह वापस लौट आया. इसके बाद वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ा. सूत्रों के मुताबिक, हमलावर की योजना मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की थी, लेकिन सुरक्षा कड़ी देखकर उसने चाकू सिविल लाइन्स इलाके में ही फेंक दिया.

यह भी पढ़ें: रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दूसरी गिरफ्तारी, राजकोट से पकड़ा गया आरोपी तहसीन सैय्यद

पुलिस सभी एंगल से कर रही मामले की जांच

अब पुलिस राजेश और उसके दोस्त तहसीन से लगातार पूछताछ कर रही है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की हर कड़ी को खंगाला जा रहा है और आरोपी की मंशा, साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों की संभावित भूमिका की भी जांच जारी है.

---- समाप्त ----