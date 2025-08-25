scorecardresearch
 

Feedback

बांग्लादेश का PAK के साथ बढ़ रहा याराना... वीजा-फ्री ट्रैवल, डिप्लोमैट्स को ट्रेनिंग समेत किए 6 समझौते, दोनों देश बनाएंगे ये कॉरिडोर

पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सरकारी और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा का समझौता किया है. यानी अब दोनों देशों के अधिकारी बिना वीजा के एक-दूसरे के यहां जा सकेंगे. करीब 20 साल बाद दोनों देशों ने संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक बहाल करने का फैसला भी किया है.

Advertisement
X
बांग्लादेश और पाकिस्तान ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए. (Photo: Reuters)
बांग्लादेश और पाकिस्तान ने छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए. (Photo: Reuters)

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ लगातार गलबहियां कर रही है. दोनों देशों ने बीच गवर्नमेंट और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-फ्री यात्रा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता रविवार को पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मुहम्मद इशाक डार की ढाका यात्रा के दौरान छह समझौतों में से एक था. 

यह 13 साल में किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली बांग्लादेश यात्रा थी. डार ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया. अन्य समझौतों में व्यापार, राजनयिकों का प्रशिक्षण, शिक्षा, मीडिया, रणनीतिक अध्ययन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. साथ ही दोनों देशों ने नॉलेज कॉरिडोर बनाने पर भी सहमति जताई है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. इशाक डार ने अपनी दो दिवसीय यात्रा में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात की. बता दें कि जमात-ए-इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था. 

सम्बंधित ख़बरें

Rajnath Singhs rebuttal to Pakistans dumpster remarks.
पाकिस्तान के 'डंपर' बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार 
Pakistan foreign minister Ishaq dar
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ढाका पहुंचे, दो दिवसीय दौरे में होंगी कई अहम बैठकें 
Indias flag in space, a fierce political battle!
भारत-पाक मैच पर बवाल और सियासत में घमासान! देखें 
RSS National Executive Member Indresh Kumar
'कांग्रेस ने किया देश का बंटवारा, बचे हिस्से को घोषित कर दिया स्वतंत्र', बोले RSS नेता इंद्रेश कुमार 
US Tariff on India
ट्रंप प्रशासन को साधेगी लॉबिंग फर्म, खत्म करेगी टैरिफ टेंशन? भारत ने वॉशिंगटन में बनाई नई रणनीति 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ढाका पहुंचे, दो दिवसीय दौरे में होंगी कई अहम बैठकें

Advertisement

फिर से शुरू होगा जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन 

बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र 'द डेली स्टार' के अनुसार, दोनों देश जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसकी बैठक आगामी सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है. यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 20 साल बाद पहली ऐसी बैठक होगी. इसके लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ढाका का दौरा करेंगे. 

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश बांग्लादेश के साथ साझेदारी का नया युग चाहता है. उन्होंने सरकार, राजनीतिक दलों और युवाओं से द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत दोस्ताना माहौल में हुई, जो दोनों देशों की मौजूदा दोस्ती को दर्शाती है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होंगे चुनाव, इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते पेश करेगा चुनावी रोडमैप

पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेंगे बांग्लादेशी डिप्लोमैट्स

चर्चा में फिलिस्तीन और रोहिंग्या संकट जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ-साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) को फिर से रिवाइव करने पर भी बात हुई. पाकिस्तान ने अगले पांच साल में बांग्लादेशी छात्रों के लिए 500 स्कॉलरशिप की घोषणा भी की, जिनमें 25 प्रतिशत मेडिकल एजुकेशन के लिए होगी. इसके अलावा, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप की संख्या 5 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है. साथ ही, पाकिस्तान 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी देगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement