scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, अब सबसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए लगेंगे 64 रुपये, जानिए सारे स्लैब

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने आज से किराए में मामूली बढ़ोतरी की है. नई दरों के अनुसार यात्रा दूरी के हिसाब से किराया 1 रुपये से 4 रुपये तक बढ़ा है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी अधिकतम 5 रुपये होगी.

Advertisement
X
DMRC ने मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की है. (File Photo)
DMRC ने मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की है. (File Photo)

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की है. DMRC ने एक्स पोस्ट में जानकारी दी कि 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से नई दरें लागू हो गई हैं. नए नियमों के तहत किराए में एक रुपये से चार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी अधिकतम पांच रुपये तक होगी.

DMRC का कहना है कि यह संशोधन दूरी के आधार पर तय किया गया है और इसे "मिनिमल इन्क्रीज" यानी मामूली बढ़ोतरी के रूप में लागू किया गया है. नई फेयर स्लैब्स अब सभी रूट्स पर लागू हो गए हैं और यात्री इन्हीं दरों पर यात्रा करेंगे.

दूरी के हिसाब से तय किया गया किराया

नए किराए के मुताबिक, सामान्य दिनों में 0-2 किलोमीटर की यात्रा का किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गया है. वहीं 2-5 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपये से 21 रुपये कर दिया गया है. 5-12 किलोमीटर की दूरी पर किराया 30 रुपये से 32 रुपये और 12-21 किलोमीटर के लिए 40 रुपये से 43 रुपये कर दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi_Metro
15 अगस्त वाले दिन कितने बजे से चलेगी Delhi Metro? 
Even Delhi—India’s metro leader with over 400 km of track—continues to battle traffic jams and pollution, despite significant gains in commuter mobility, real estate development, and integration with buses.
15 अगस्त को सुबह कितने बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो? DMRC ने जारी किया शेड्यूल 
Delhi Metro.
रक्षा बंधन के दिन दिल्ली मेट्रो में रिकॉर्ड ट्रैवल, 81 लाख से ज्यादा पैसेंजर जर्नी दर्ज की गई 
Independence day red fort event ticket
15 अगस्त पर लाल किला जाना चाहते हैं? यहां जान लीजिए कैसे मिलेगी एंट्री 
delhi metro coach price with details
Delhi Metro का एक कोच कितने करोड़ का होता है? जानें... 

दिल्ली मेट्रो ने एक्स पोस्ट में आगे जानकारी दी है कि, 21-32 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 50 रुपये से 54 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 60 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये किया गया है.

Advertisement

नेशनल हॉलिडे और रविवार के किराए में भी बढ़ोतरी

राष्ट्रीय अवकाश और रविवार को भी संशोधित दरें लागू होंगी, जिसमें 0-2 किलोमीटर की यात्रा 11 रुपये, 2-5 किलोमीटर की यात्रा 11 रुपये, 5-12 किलोमीटर की यात्रा 21 रुपये, 12-21 किलोमीटर की यात्रा 32 रुपये, 21-32 किलोमीटर की यात्रा 43 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 54 रुपये किराया लगेगा. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी इसी तरह का संशोधन किया गया है, जहां किराया 1 रुपये से 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement