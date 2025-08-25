दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, अब सबसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए लगेंगे 64 रुपये, जानिए सारे स्लैब

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की है. DMRC ने एक्स पोस्ट में जानकारी दी कि 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से नई दरें लागू हो गई हैं. नए नियमों के तहत किराए में एक रुपये से चार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी अधिकतम पांच रुपये तक होगी.

DMRC का कहना है कि यह संशोधन दूरी के आधार पर तय किया गया है और इसे "मिनिमल इन्क्रीज" यानी मामूली बढ़ोतरी के रूप में लागू किया गया है. नई फेयर स्लैब्स अब सभी रूट्स पर लागू हो गए हैं और यात्री इन्हीं दरों पर यात्रा करेंगे.

The passenger fares of the Delhi Metro services have been revised with effect from today, that is, 25th August 2025 (Monday) onwards. The increase is minimal, ranging from ₹ 1 to ₹ 4 only depending on the distance of travel (upto ₹5 for the Airport Express Line). The new fare… pic.twitter.com/gOgOGmebxz — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 25, 2025

दूरी के हिसाब से तय किया गया किराया

नए किराए के मुताबिक, सामान्य दिनों में 0-2 किलोमीटर की यात्रा का किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गया है. वहीं 2-5 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपये से 21 रुपये कर दिया गया है. 5-12 किलोमीटर की दूरी पर किराया 30 रुपये से 32 रुपये और 12-21 किलोमीटर के लिए 40 रुपये से 43 रुपये कर दिया गया है.

दिल्ली मेट्रो ने एक्स पोस्ट में आगे जानकारी दी है कि, 21-32 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 50 रुपये से 54 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 60 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये किया गया है.

नेशनल हॉलिडे और रविवार के किराए में भी बढ़ोतरी

राष्ट्रीय अवकाश और रविवार को भी संशोधित दरें लागू होंगी, जिसमें 0-2 किलोमीटर की यात्रा 11 रुपये, 2-5 किलोमीटर की यात्रा 11 रुपये, 5-12 किलोमीटर की यात्रा 21 रुपये, 12-21 किलोमीटर की यात्रा 32 रुपये, 21-32 किलोमीटर की यात्रा 43 रुपये और 32 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 54 रुपये किराया लगेगा. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी इसी तरह का संशोधन किया गया है, जहां किराया 1 रुपये से 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

