Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

पीएम मोदी ने त्रिपुरा में 500 साल पुराने पुनर्विकसित त्रिपुरेश्वरी मंदिर का भव्य उद्घाटन किया. वहीं, दिल्ली सरकार ने नवरात्रि के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की समय सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक की.

त्रिपुरेश्वरी मंदिर का निर्माण महाराजा धन्य मनिक्य ने 1501 में कराया गया था (Photo: PTI)
त्रिपुरेश्वरी मंदिर का निर्माण महाराजा धन्य मनिक्य ने 1501 में कराया गया था (Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में 500 साल पुराने पुनर्विकसित त्रिपुरेश्वरी मंदिर का भव्य उद्घाटन किया. वहीं, दिल्ली सरकार ने नवरात्रि के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की समय सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक की. इन खबरों के अलावा, विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच अमेरिका में मुलाकात हुई है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

PM मोदी ने त्रिपुरा के 500 साल पुराने त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया, की पूजा-अर्चना


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में 500 साल पुराने पुनर्विकसित त्रिपुरेश्वरी मंदिर का भव्य उद्घाटन किया. यह मंदिर भारत के प्रमुख 51 शक्ति पीठों में से एक है.

दिल्ली में अब 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट, नवरात्रि को लेकर रेखा सरकार का फैसला

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक आयोजनों और फंक्शन्स में लाउडस्पीकर बजाने की समय सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे कर दी है. यह छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी. 

जयशंकर और अमेर‍िकी विदेश मंत्री के बीच बैठक, H-1B वीजा और व्यापार को लेकर बढ़े तनाव के बीच भारत-US संबंधों पर बातचीत

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका दौरे पर हैं. वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाई लेवल बैठक में शामिल हुए. इस बैठक के इतर जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच मुलाकात हुई.

PM मोदी की अपील का असर, अश्विनी वैष्णव ने अपनाया स्वदेशी प्लेटफॉर्म, ऑफिस वर्क के लिए Zoho पर हुए शिफ्ट
 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म 'ज़ोहो' पर शिफ़्ट हो गए. यह 'ज़ोहो' प्लेटफॉर्म पेपरवर्क, स्प्रेडशीट और प्रेज़ेंटेशन जैसे कामों के लिए भारत में विकसित किया गया है. 

Women's World Cup: 26 मैच में सिर्फ 1 रन... इंग्लैंड की 29 साल की प्लेयर ने ले लिया संन्यास, वकील बनने की तैयारी

इंग्लैंड की महिला तेज़ गेंदबाज़ फ़्रेया डेविस ने 29 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उन्होंने 2019 से 2023 के बीच इंग्लैंड के लिए 35 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 33 विकेट हासिल किए.

'दिवाली पर गिफ्ट देना बंद करें', केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को वित्त मंत्रालय का निर्देश

केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों व विभागों से दीपावली गिफ़्ट या इससे जुड़े आइटम पर खर्च रोकने को कहा है. वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव और अन्य सचिवों को पत्र भेजते हुए त्योहारों पर गिफ़्ट को गैरज़रूरी ख़र्च बताया.

'प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा', उपराष्ट्रपति ने PM मोदी के भाषणों के संकलन का विमोचन किया
 
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के चौथे-पांचवें भाग का विमोचन किया. 

PAK vs SL: पाकिस्तान के लिए आज 'करो या मरो' की जंग, श्रीलंका से मिलेगी चुनौती, प्लेइंग 11 में हो सकते हैं कई बदलाव

एशिया कप सुपर-4 में शुरुआती हार झेलने के बाद श्रीलंका और पाकिस्तान मंगलवार को आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है. जो भी टीम हारेगी, उसका फाइनल में पहुंचने का सपना टूट जाएगा. 

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 40-40 लाख के दो इनामी नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. दो शीर्ष नक्सली कमांडर, 63 साल के राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और 67 साल के कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण ढेर किए गए.

