'प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा', उपराष्ट्रपति ने PM मोदी के भाषणों के संकलन का विमोचन किया

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के चौथे और पांचवें भाग का विमोचन किया. प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ये भाग जून 2022 - मई 2023 और जून 2023 - मई 2024 की समय के भाषणों पर आधारित हैं.

कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना है. उन्होंने कहा कि मज़बूत राष्ट्र केवल शक्ति से नहीं बल्कि चरित्र और एकता से बनता है.

उन्होंने शिक्षा, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य और स्वच्छ एनर्दी जैसे क्षेत्रों में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि बीते 11 सालों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं.

राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया और समाज के सभी लोगों के लिए शासन को जन केंद्रित बनाया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्रेरणा है क्योंकि वे समाज, सेवा और राष्ट्र को स्वयं से ऊपर रखते हैं.

श्रेष्ठ संचारक बताए गए पीएम

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के श्रेष्ठ संचारकों में से एक बताया और कहा कि वे योजनाओं के नामकरण में भी जनता से जुड़ाव पर ध्यान देते हैं.

दस्तावेज़ीकरण का अहम स्रोत

सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि ये भाग प्रधानमंत्री की शासन शैली और भारत की विकास यात्रा का प्रामाणिक दस्तावेज़ बनेंगे और शोधार्थियों के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराएंगे.

