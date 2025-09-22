'दिवाली पर गिफ्ट देना बंद करें', केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को वित्त मंत्रालय का निर्देश

केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से अब दीपावली गिफ्ट या इससे संबंधित आइटम पर कोई खर्च नहीं करने के लिए कहा है. वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव के साथ ही सभी मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकार और वित्तीय सेवाओं के सेक्रेटरी, पब्लिक एंटरप्राइजेज के सेक्रेटरी को इससे संबंधित पत्र भेजा है.

इस पत्र में दीपावली और अन्य त्योहार पर गिफ्ट को गैरजरूरी खर्च बताते हुए इस परंपरा को बंद करने के लिए कहा गया है. जॉइंट सेक्रेटरी पीके सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में यह भी उल्लेख है कि ये सेक्रेटरी (एक्सपेंडिचर) के अप्रूवल से जारी किया गया है. इसमें आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात कही गई है.

यह आदेश भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की ओर से जारी उस आदेश के बाद आया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ओर से किसी भी त्योहार पर गिफ्ट का लेन-देन बंद करने के लिए कहा गया था. गौरतलब है कि भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सुमंत्र पाल ने ऐसा ही आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भी जारी किया था.

डॉक्टर पाल ने 17 सितंबर को जारी आदेश में लोक उद्यम विभाग से दीपावली और अन्य त्योहार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ओर से गिफ्ट देने की परंपरा पर रोक लगाने के लिए कहा था. भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार ने अपने आदेश में कहा था कि गिफ्ट देने की परंपरा से सरकार का खर्च बढ़ता है.

पब्लिक रिसोर्स का उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए यह कदम उठाना जरूरी है. उन्होंने किसी भी त्योहार पर गिफ्ट के लेन-देन को रोकने के लिए कहा था. आर्थिक सलाहकार ने इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा था.

