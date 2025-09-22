scorecardresearch
 

Feedback

Women's World Cup: 26 मैच में सिर्फ 1 रन... इंग्लैंड की 29 साल की प्लेयर ने ले लिया संन्यास, वकील बनने की तैयारी

इंग्लैंड की महिला तेज गेंदबाज फ्रेया डेविस ने 29 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उन्होंने 2019 से 2023 के बीच इंग्लैंड के लिए 35 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 33 विकेट हासिल किए. अब वह क्रिकेट छोड़कर क़ानून के क्षेत्र में सॉलिसिटर के रूप में नया करियर शुरू करेंगी.

Advertisement
X
इंग्लैंड की तेज गेंदबाज फ्रेया डेविस ने लिया संन्यास (Photo: Getty)
इंग्लैंड की तेज गेंदबाज फ्रेया डेविस ने लिया संन्यास (Photo: Getty)

महिला वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से हो रहा है. लेकिन इस महामुकाबले से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड की तेज गेंदबाज फ्रेया डेविस ने 29 साल की उम्र में ही प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है. अब वह कानून (Law) के क्षेत्र में करियर बनाते हुए एक ट्रेनी सॉलिसिटर के रूप में काम करेंगी. इसके साथ ही उनका 15 साल लंबा शानदार क्रिकेट करियर समाप्त हो गया.

डेविस ने मार्च 2019 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए टी20 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने आखिरी बार 2023 में एजबेस्टन (बर्मिंघम) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की ओर से खेला.

डेविस के इस फैसले की जानकारी देते हुए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने कहा, 'फ्रेया डेविस को शुभकामनाएं, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए 35 मैच खेले. वह अब क्रिकेट से संन्यास लेकर सॉलिसिटर बनने जा रही हैं. भविष्य के लिए शुभकामनाएं.'

सम्बंधित ख़बरें

Quinton de Kock
इस क्रिकेटर का यू-टर्न... रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया, शानदार रहा है करियर 
Vaibhav Suryavanshi and Abhigyan Kundu
सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग... गाबा में एक बार फिर टूटा कंगारुओं का घमंड, कुंडू छाए 
Indian Team
Australia के खिलाफ Pink Jersey में उतरी भारतीय टीम! 
ind vs pak
एक मैच के लिए BCCI को 4.5 करोड़ देगा अपोलो टायर्स, पिछली बार से इतनी बढ़ गई कीमत 
Rohit and Ritika
Rohit Sharma के वापसी का इंतजार कर रहीं है Wife Ritika! 

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना ने बल्ले से मचाई तबाही... कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

ऐसी रही है क्रिकेट जर्नी

फ्रेया डेविस ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ससेक्स (Sussex) से क्रिकेट यात्रा की शुरुआत की और जल्दी ही घरेलू क्रिकेट में स्टार बन गईं. उन्होंने वेस्टर्न स्टॉर्म, साउथ ईस्ट स्टार्स, लंदन स्पिरिट, वेल्स फायर, सदर्न वाइपर्स और हैम्पशायर जैसी टीमों के लिए खेला. उन्होंने 2013 में ससेक्स को काउंटी चैंपियनशिप जिताने में अहम भूमिका निभाई और अपने होम काउंटी के लिए 86 मैच खेले.

Advertisement

2019 में, उन्होंने वीमेंस क्रिकेट सुपर लीग में 19 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज का खिताब जीता. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 2019 से 2023 के बीच इंग्लैंड के लिए 35 मैच (ODI और T20I) खेले और 33 विकेट लिए, जिसमें एक बार चार विकेट लेना शामिल रहा.

यह भी पढ़ें: Women's Cricket World Cup 2025: इस बार टीम इंड‍िया जीतेगी वर्ल्ड कप? BCCI ने दिया बड़ा बयान... ओप‍न‍िंग सेरेमनी पर कही ये बात

उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 21 सितंबर को हैम्पशायर के लिए वन-डे कप फाइनल में लंकाशायर के खिलाफ रोज़ बाउल पर था. इस टूर्नामेंट में हैम्पशायर उपविजेता रहा और डेविस ने 14 मैचों में 19 विकेट लिए. इसके अलावा, उन्होंने वीमेंस हंड्रेड (The Hundred) में 37 मैच खेले और लंदन स्पिरिट व वेल्स फायर के लिए 36 विकेट झटके.

मैदान के बाहर, डेविस ने क़ानून के प्रति अपना जुनून जारी रखा और लीगल प्रैक्टिस कोर्स (LPC) और LLM पूरा किया. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह अब अपने क्रिकेट करियर को अच्छे नोट पर खत्म कर क़ानून की दुनिया में कदम रख रही हैं.

ऐसा रहा है इंटरनेशनल करियर

फ्रेया ने इंग्लैंड के लिए 9 वनडे मैच खेले हैं. उन्हें 10 विकेट मिले हैं. वहीं टी20 में 26 मैच खेलने वाली फ्रेया को 23 विकेट मिले हैं. बल्लेबाजी की बात करें तो वनडे में फ्रेया ने कुल 13 रन बनाए हैं. वहीं, टी20 में एक ही बार उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला और उनके नाम सिर्फ एक ही रन है. वो भी नाबाद. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement