छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 40-40 लाख के दो इनामी नक्सली ढेर

केंद्र की मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलियों से मुक्त करना. इसे सफल बनाने के लिए सुरक्षा बल तेजी से काम कर रहे हैं और नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो नहीं मान रहे हैं उन्हें एलिमिनेट कर दे रहे हैं. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है.

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में दो नक्सल के शीर्ष कमांडरों को ढेर किया गया है. इन दोनों पर 40-40 लाख रुपये इनाम था. मारे गए नक्सलियों की पहचान 63 साल के राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और 67 साल के कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण के तौर पर हुई. दोनों बैन किए गए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के केंद्रीय समिति के सदस्य थे.



केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता को सराहा है. उन्होंने लिखा, 'आज हमारी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है. अभुजमाड़ क्षेत्र, जो नारायणपुर में महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर है, में हमारी सुरक्षा बलों ने दो केंद्रीय समिति के नक्सली नेताओं - कट्टा रामचंद्र रेड्डी और काद्री सत्यनारायण रेड्डी को मार गिराया.'

Today, our security forces have achieved another major victory against the Naxalites. In the Abujhmad region of Narayanpur along the Maharashtra-Chhattisgarh border, our forces eliminated two Central Committee Member Naxal leaders - Katta Ramachandra Reddy and Kadri Satyanarayan… — Amit Shah (@AmitShah) September 22, 2025

गृहमंत्री बोले- सुरक्षा बलों ने कहा कि वे नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं, जिससे लाल आतंक की कमर टूट रही है.

मुठभेड़ पर स्थानीय पुलिस ने क्या कहा?

नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि महाराष्ट्र की सीमा के समीप अभुजमाड़ के जंगल में सुबह मुठभेड़ हुई, दोनों ओर से गोलियां चलीं. सुरक्षाबलों को इलाके में वरिष्ठ माओवादी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की सूचना मिली ती. कुछ घंटों के मुठभेड़ के बाज नक्सली नेताओं के शव बरामद किए गए.

क्या-क्या बरामद हुए?

मुठभेड़ स्थल से सुरक्षाबलों को हथियार भी मिले हैं. जिसमें एक AK-47 राइफल, एक INSAS राइफल, एक बैरेल ग्रेनेड लांचर, बड़ी मात्रा में विस्फोटक और नकस्ली साहित्य.

मोदी सरकार की नक्सल नीति

1. मजबूत सुरक्षा व्यवस्था: नक्सली इलाकों में ज्यादा पुलिस और सेना की तैनाती की गई. CRPF, CoBRA जैसी विशेष फोर्स लगाई गई. बड़े ऑपरेशन किए गए जैसे कारेगुत्तलु हिल अभियान चलाए गए.

2. जीरो टॉलरेंस (शून्य सहनशीलता) नीति: जो नक्सली हथियार नहीं छोड़ते उनके साथ सख्ती की जाएगी. 2024-25 में सैकड़ों नक्सलियों को पकड़ा या मारा गया. कोई रियायत नहीं उन नक्सलियों के लिए जो हिंसा जारी रखते हैं.

3. विकास के काम: नक्सली इलाकों में सड़कें बनाईं. कूल और अस्पताल खोले. मोबाइल टावर लगाए. लोगों के बैंक खाते खुलवाए और बिजली पहुंचाई. मकसद था कि लोग सरकार से जुड़ें और नक्सलियों का साथ छोड़ें.

4. गांव की पंचायतों को मजबूत बनाना: ग्राम पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए. स्थानीय लोगों को फैसले लेने में भागीदारी दी. नक्सलियों के प्रभाव को कम करने के लिए.

5. आत्मसमर्पण नीति: जो नक्सली हथियार छोड़ देते हैं, उन्हें पैसा दिया जाता है. नौकरी दी जाती है. घर बनाने में मदद. ट्रेनिंग दी जाती है.

6. केंद्र और राज्य का मिलकर काम: केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं. एक ही रणनीति सभी जगह लागू की जाती है. जानकारी साझा करते हैं.

