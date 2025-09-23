PAK vs SL: पाकिस्तान के लिए आज 'करो या मरो' की जंग, श्रीलंका से मिलेगी चुनौती, प्लेइंग 11 में हो सकते हैं कई बदलाव

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में शुरुआती झटके झेलने के बाद श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों मंगलवार को जब आमने-सामने होंगे तो वे इस अहम चरण में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए बेताब होंगे. श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में अपराजित रहते हुए आसानी से प्रवेश किया था. लेकिन सुपर-4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश से चार विकेट की हार के शिकार हुए. इस हार ने न सिर्फ उनकी लय बिगाड़ी बल्कि टी20 एशिया कप में उनकी आठ मैचों की शानदार जीत का सिलसिला भी तोड़ दिया.

दूसरी ओर, पाकिस्तान टीम में मैदान से बाहर के मुद्दों ने सुर्खियां बटोरीं हैं, जिससे मैदान पर उनका औसत प्रदर्शन दब गया है. वे अव्यवस्था में हैं, क्योंकि रविवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत के हाथों उन्हें एक और करारी हार झेलनी पड़ी, जो इस टूर्नामेंट में ‘मेन इन ब्लू’ से उनकी दूसरी हार थी.

भारत और बांग्लादेश के पास दो-दो अंक हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव की टीम बेहतर नेट रन रेट की वजह से शीर्ष पर है. श्रीलंका और पाकिस्तान क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. कम समय में सुधार की गुंजाइश न होने के कारण अब पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा और उनकी टीम भारी दबाव में ‘करो या मरो’ की स्थिति का सामना कर रहे हैं.

श्रीलंका, अपनी मज़बूत दौड़ के बावजूद, अपनी समस्याओं से जूझ रहा है. नाज़ुक मध्यक्रम चिंता का कारण है, हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ नंबर 5 पर दासुन शनाका की जवाबी पारी ने थोड़ी राहत दी. ग्रुप स्टेज में लगातार दो अर्धशतक जमाने वाले पथुम निसांका अब खराब दौर से गुजर रहे हैं.

हालांकि, कुशल मेंडिस और कामिल मिशारा अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं और आवश्यक स्थिरता दे सकते हैं. स्पिन के जादूगर वानिंदु हसरंगा, साथ ही दुष्मंथा चमीरा, चरित असलंका और शनाका ने भी मैचों में प्रभावी योगदान दिया है.

उभरते ऑलराउंडर दुनिथ वेल्लालगे, जिनके पिता का पिछले हफ्ते निधन हो गया था, थोड़े अंतराल के बाद टीम में लौट आए हैं. उनकी वापसी से टीम का मनोबल और गहराई दोनों बढ़ सकते हैं.

पाकिस्तानी की संभावित प्लेइंग XI: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवनः पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

