Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 जनवरी 2026 की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: बसंत पंचमी पर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत NCR में बारिश हुई है. वहीं, इंडिगो की फ्लाइट 6E 2608 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इन खबरों के अलावा, इंदौर के भागीरथपुरा के बाद अब महू में भी दूषित पेयजल का कहर देखने को मिला है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें.

और पढ़ें

Weather Today: बर्फबारी से जम्मू-श्रीनगर हाईवे ब्लॉक, दिल्ली-NCR में बारिश ने बढ़ाई सर्दी, बसंत पंचमी पर कूल-कूल वेदर

बसंत पंचमी पर दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है. दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत NCR में सुबह-सुबह बारिश हुई है. पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर बर्फबारी शुरू हो गई है. वहीं, कश्मीर में 24 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं.

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, टॉयलेट में मिला हाथ से लिखा नोट

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2608 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि एयरक्राफ्ट के टॉयलेट में हाथ से लिखा हुआ. हाथ से इस नोट में फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इस फ्लाइट को पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा लिया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है.

Advertisement

इंदौर: भागीरथपुरा के बाद महू में गंदे पानी का कहर, बीमार पड़े 25 से ज्यादा लोग

इंदौर के भागीरथपुरा के बाद अब महू में भी दूषित पेयजल का कहर देखने को मिला है. महू के पट्टी बाजार, मोती महल और चन्दर मार्ग इलाके में दूषित पेयजल के कारण करीब 25 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं. बीमार लोगों ने उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत बताई है. दूषित पेयजल से बीमार लोग अस्पताल में उपचाररत है अन्य लोग अपने घर में ही उपचार ले रहे हैं.

अमेरिका ने WHO से खुद को किया अलग, जिनेवा मुख्यालय के बाहर से अपना झंडा भी हटाया

अमेरिका ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग कर लिया है. अमेरिकी स्वास्थ्य और विदेश विभाग ने बयान जारी कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं है. जिनेवा स्थित डब्ल्यूएचओ मुख्यालय के बाहर से अमेरिका का झंडा भी अब हटा दिया गया है.

गणतंत्र दिवस पर धमकी के बाद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर FIR, दिल्ली पुलिस का एक्शन

दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी संगठन 'SFJ' के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक नई FIR दर्ज की है. ये कार्रवाई पन्नू द्वारा सोशल मीडिया पर जारी उस वीडियो के बाद की गई है, जिसमें उसने 26 जनवरी से पहले दिल्ली में गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी. पन्नू पर भारत के खिलाफ साजिश रचने और देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को खतरे में डालने का गंभीर आरोप है.

Advertisement

ट्रंप का कनाडा को 'सुप्रीम' झटका, 'बोर्ड ऑफ पीस' से वापस लिया आमंत्रण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अपने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का न्योता वापस ले लिया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है. यह नया अंतरराष्ट्रीय मंच वैश्विक संघर्षों के समाधान और शुरुआती तौर पर गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया है. अब तक 35 देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने की सहमति दी है.

दीपक कुमार जायसवाल बने संभल के नए CJM... हाईकोर्ट ने जारी की नई तबादला सूची

UP के संभल जिले में दीपक कुमार जायसवाल को नया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. इससे पहले ASP अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया था, जिसके बाद आदित्य सिंह को CJM का कार्यभार सौंपा गया था. अब फिर हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार रात जारी नई तबादला सूची जारी हुई है.

---- समाप्त ----