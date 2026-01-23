दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, टॉयलेट में मिला हाथ से लिखा नोट

पिछले कुछ दिनों में फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़े मामले बढ़ गए हैं. अभी 18 जनवरी को ही दिल्ली से सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. अब ऐसा ही कुछ हुआ है इंडिगो की दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट के साथ.

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2608 को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि एयरक्राफ्ट के टॉयलेट में हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिला. हाथ से इस नोट में फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इस फ्लाइट को पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा लिया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है.

इंडिगो की इस फ्लाइट को रात 8.40 बजे पुणे एयरपोर्ट पर लैंड करना था. हालांकि, यह फ्लाइट पुणे में अपने निर्धारित समय से 44 मिनट की देरी से 9.24 बजे लैंड की. फ्लाइट के लैंड करने और यात्रियों के विमान से उतरने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एप्रन को बम की धमकी की जानकारी दी.

एप्रन ने सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट करने के साथ ही बम धमकी मूल्यांकन समिति की बैठक बुला ली और विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया. इस विमान की गहन जांच की गई, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. अधिकारियों के मुताबिक विमान से कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है. विमान को सामान्य परिचालन की मंजूरी दे दी गई है.

गौरतलब है कि दिल्ली से सिलीगुड़ी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में भी टिश्यू पेपर पर बम से उड़ाने की धमकी लिखी मिली थी. धमकी के बाद फ्लाइट को लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया था और सभी यात्रियों को उतार कर विमान की गहन जांच की गई थी.

