Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होगी. PM मोदी इस महीने के अंत में भारत की वैश्विक साझेदारी को मज़बूत करने के मकसद से हाई-लेवल बैठकों के लिए जापान और चीन जाएंगे. लोकसभा और राज्यसभा से पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी मिल गई है.

केंद्र सरकार चाहती है कि दशहरा-दिवाली त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू हो. (Photo: Representational)
केंद्र सरकार चाहती है कि दशहरा-दिवाली त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू हो. (Photo: Representational)

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होगी. PM मोदी इस महीने के अंत में भारत की वैश्विक साझेदारी को मज़बूत करने के मकसद से हाई-लेवल बैठकों के लिए जापान और चीन जाएंगे. लोकसभा और राज्यसभा से पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी मिल गई है. उत्तराखंड के चमोली ज़िले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार की आधी रात के बाद बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई. अमेरिका ने ईरानी तेल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए चीन के दो ऑयल टर्मिनल को बैन कर दिया है. पढ़िए शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

GST काउंसिल की बैठक 3-4 सितंबर को, जीएसटी दरों में कटौती पर फैसला संभव

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होगी. दोनों दिन बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी. इस बैठक में जीएसटी दरों में कटौती का फैसला संभव है. दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि दशहरा-दिवाली त्योहारी सीज़न की शुरुआत से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू हो, जिससे आम उपभोक्ताओं और कारोबारियों को राहत मिल सके.

इंडिया-जापान समिट में शामिल होने जापान जाएंगे PM मोदी, करेंगे चीन का भी दौरा

PM मोदी इस महीने के अंत में भारत की वैश्विक साझेदारी को मज़बूत करने के मकसद से हाई-लेवल बैठकों के लिए जापान और चीन जाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान जाएंगे. इसके बाद, PM मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए चीन का दौरा करेंगे.

Advertisement

फैंटेसी गेमिंग पर अब लगेगा ताला, ऑनलाइन गेमिंग बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

लोकसभा और राज्यसभा से पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी मिल गई है. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही अब ये कानून बन गया है और इसके प्रावधान लागू हो गए हैं. प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया था.

उत्तराखंड के चमोली में आधी रात फटा बादल, थराली गांव में तबाही, मलबे में दबे कई घर

उत्तराखंड के चमोली ज़िले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार की आधी रात के बाद बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई. इस घटना से थराली कस्बे, आसपास के गांवों और बाजारों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है. प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.

ईरानी तेल पर US की सख्ती... चीन के दो ऑयल टर्मिनल और ग्रीक शिपिंग नेटवर्क पर लगाया बैन

अमेरिका ने ईरानी तेल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए चीन के दो ऑयल टर्मिनल को बैन कर दिया है. इसके अलावा एक ग्रीक शिपिंग नेटवर्थ ऑपरेटर एंटोनियोस मार्गारिटिस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. अमेरिका के इस एक्शन का उद्देश्य तेहरान के हथियार कार्यक्रमों और आतंकवाद से होने वाले राजस्व में कटौती करना है.

